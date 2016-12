Icardi fa volare la Sampdoria

foto SportMediaset

17:24

- Continua il momento magico della, che batte il1-0 e sale a quota 35 punti in classifica. Adecide tutto un colpo di testa di(58'), salito a nove centri in campionato. Per la squadra di, imbattuta dallo scorso 20 gennaio, sono 14 i punti conquistati nelle ultime sei gare. E' crisi nera, invece, per gli emiliani (terza sconfitta di fila), che nelle ultime otto partite hanno collezionato solo tre punti.