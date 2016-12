La 27.esima giornata di serie A in tempo reale

Decisivo per la vittoria dell'Inter a Catania, l'ingresso in campo di Palacio al posto di uno spento Rocchi. L'argentino ha esaltato l'Inter con il gol in pieno recupero con il Catania crollato nel finale. Poco prima del gol da tre punti, era stato Cambiasso a sfiorare il 3-2 con un diagonale uscito di pochissimo. Il Catania recrimina per un intervento in area su Bergessio a 20' dalla fine. Bergonzi ha lasciato continuare.