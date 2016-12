Bonucci e il vizietto dell'autogol

- Da incubo dei tifosi ad architetto della difesa bianconera,è diventato un punto fermo dellatargata Antonio Conte, come pure della Nazionale. Ma all'ex barese, che pure ha fatto passi da gigante nelle ultime due stagioni diventando uno dei migliori centrali italiani, è rimasto un vizietto che fatica a togliersi: quello dell'. Non quello clamoroso, casuale, sfortunato, ma quello più infido: la deviazione su tiro da lontano.

Nelle ultime due stagioni, anzi, poco meno per essere precisi, Bonucci ha scatenato l'ira di Buffon in quattro partite. Tutte partite "pesanti" visti gli avversari che ha favorito. Si comincia il 29 ottobre del 2011, quando a San Siro "Leo" oppone il piede al tiro di Maicon, un tocco quasi impercettibile, ma abbastanza per rendere inutile l'intervento del suo portiere e dare il pareggio all'Inter. Sempre al "Meazza" la combina ancora più grossa contro il Milan, il famoso match del 25 febbraio 2012, quando prima regala palla agli avversari e poi, non contento, affronta il tiro dalla distanza di Nocerino, deviandolo nella propria porta.

Una stagione sfortunata? Pare di no se è vero che anche in questa ha continuato sulla stessa strada. A Stamford Bridge, nella sfida contro il Chelsea, mette il piede destro sul tiro di Oscar, che vale il vantaggio dei "Blues". L'ultimo "incidente", invece, risale a venerdì sera, quando interviene di testa sul tiro di Inler, spiazzando ancora una volta Buffon, e regalando l'1-1 al Napoli.

"SuperGigi" si consoli perché pure Marco Storari, il 10 aprile 2011, ha dovuto fare i conti con il vizietto di Bonucci, protagonista nella deviazione che all'Olimpico di Torino è valso il vantaggio del Genoa su un assist in profondità di Antonelli.

Insomma, sbagliare è umano, ma perseverare resta diabolico anche nel calcio. Per conferme chiedere a Buffon, che ogni volta che si trova spiazzato da un tiro deviato reagisce sempre allo stesso modo: braccia al cielo e imprecazioni. Senza nemmeno cercare il colpevole. Tanto lo conosce già.