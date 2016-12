Arsenal, offerta shock dagli arabi

foto SportMediaset Correlati La pagina dell'Arsenal 08:15 - Un gruppo di investitori del Medio Oriente - Qatar ed Emirati Arabi - potrebbe presentare nei prossimi giorni un'offerta astronomica per l'acquisizione dell'Arsenal. Lo rivela il 'Sun'. Si parla di circa 1,5 miliardi di sterline. Il consorzio, che lavora all'affare da 4 mesi, parlerà con l'attuale socio di maggioranza del club, Stan Kroenke. L'enorme cifra servirebbe anche a ripianare il pesante passivo dei Gunners, circa 250 milioni di sterline. - Un gruppo di investitori del Medio Oriente -ed- potrebbe presentare nei prossimi giorni un'offerta astronomica per l'acquisizione dell'Lo rivela il 'Sun'. Si parla di circa 1,5 miliardi di sterline. Il consorzio, che lavora all'affare da 4 mesi, parlerà con l'attuale socio di maggioranza del club,. L'enorme cifra servirebbe anche a ripianare il pesante passivo dei Gunners, circa 250 milioni di sterline.

La cifra sarebbe la più alta mai pagata per una squadra di calcio, nettamente superiore ai 790 milioni di sterline versati nel 2005 per l'acquisto del Manchester United dalla famiglia Glazer. L'offerta del consorzio arabo includerebbe 830 milioni di sterline cash per l'attuale proprietario dell'Arsenal, l'americano Kroenke. Gli investitori sarebbero pronti a rafforzare la squadra e si impegnerebbero ad abbassare i soldi dei biglietti per l'ingresso allo stadio.



Non si è fatta attendere la smentita dell'Arsenal. Il portavoce dei Gunners ha negato qualsiasi approccio con investitori interessati a rilevare la squadra, mentre Kroenke rivela di non avere "nessuna intenzione di cedere la sua partecipazione nel club".