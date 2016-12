Una battuta di Cassano scatena Stramaccioni

Non è chiaro, ancora, cosa abbia scatenato il risentimento dell'attaccante. La realtà è che da quella battuta sarcastica, pare una delle tante, è nato un battibecco sulla strada dello spogliatoio, dove poi si è trasformato in qualcosa di più pesante. Stramaccioni ha risposto per le rime a Cassano e solo l'intervento di alcuni compagni, presenti alla scena, ha evitato che si passasse direttamente alle mani.

A questo punto è intervenuto Branca e poi Moratti, che, avvisato del fatto, ha parlato con il suo allenatore, sottoscrivendo la decisione di non convocare il giocatore per Catania.

Una goccia che ha fatto traboccare il vaso della pazienza di Stramaccioni, già "ferito" da alcune reazioni di Cassano in occasione di qualche sostituzione e rimprovero in campo. I due litiganti si rivedranno lunedì alla ripresa degli allenamenti alla "Pinetina" e solo allora si capirà se Cassano è destinato a rientrare tra i disponibili per la partita di giovedì in Europa League.