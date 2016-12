La Bundesliga è in diretta

foto SportMediaset

Vince e convince ildi Klopp in casa contro l'. I gialloneri vincono per 3-1 grazie alle reti dei propri attaccanti: doppietta per Lewandowski nel primo tempo e sigillo finale per Schieber nella ripresa. Resta in corsa per il secondo posto in Bundesliga anche il, che negli ultimi dieci minuti rimonta lo Stoccarda a domicilio. Kiessling su rigore e Bender rispondono al penalty di Ibisevic.