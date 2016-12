Serie B: cade il Sassuolo capolista

- Clamoroso epilogo per la 29.a giornata di: la capolistacade in casa per 2-0 contro il fanalino di coda. Decide una doppietta di Piovaccari. Ne approfitta ilche supera in trasferta lo(2-1 con doppio Belingheri) e torna a -7. L'batte 3-1 ile lo aggancia al quarto posto. Ilviene raggiunto al 92' dalla: 1-1. Ilpassa 2-0 a Lanciano. Sospesa per pioggia Crotone-Ascoli.

Era il Sassuolo dei record, quello che - dopo 28 giornate di campionato - era riuscito perfino a far meglio della Juve 2006/07. Lo era e ha tutte le carte per rimanerlo. Ma la giornata storta si impersonifica nel Grosseto, ultimo in classifica e alla disperata ricerca di punti per inseguire la salvezza: una chimera più che una possibilità. Eppure la squadra di Moriero, da poco richiamato alla guida tecnica dopo i continui sbalzi d'umori del presidente Camilli, fa un figurone grazie a Piovaccari, che stende la capolista con un perfetto uno-due: al 5' e al 30' del secondo tempo, su perfetta azione di contropiede. Il Sassuolo, che si imbatte nella prima sconfitta casalinga della stagione, rimane comunque in vetta con 7 punti di margine sul Livorno.

La squadra amaranto parte forte e sblocca con Belingheri al 4', dopo una corta respinta del portiere su tiro di Paulinho. Sempre sull'asse con Paulinho, ecco il raddoppio di Belingheri nella ripresa. Lo Spezia di Cagni accorcia con Benedetti ma non completa la rimonta. In attesa del posticipo del Verona, si anima la corsa per il quarto posto. Big Mac Maccarone consente l'aggancio dell'Empoli al Varese, grazie a una prova autoritaria e quasi mai in discussione. L'ex Doria segna all'11' e al 25', poi Zecchin avvicna i lombardi su punizione. Nel finale 3-1 di Signorelli.

Si interrompe la striscia del Novara, che a lungo accarezza la nona vittoria nelle ultime dodici gare. La squadra di Aglietti passa con un gol di Pesce al 39', poi spreca con i pali di Seferovic e Gonzalez (su rigore) e si arrende al 91' sul tap-in vincente di Antonazzo. La Reggina va via dal 'Piola' con un punto. Rallenta anche il Modena, che cede 1-0 a Cesena per il gol di Succi. Il Brescia interrompe un digiuno di 588' e con la doppietta di Corvia batte il Lanciano, riavvicinandosi ai quartieri alti della classifica. La Juve Stabia rimonta la Pro Vercelli e fa 1-1 grazie a un rigore di Bruno, il Cittadella batte di misura (1-0) la Ternana con Minesso, che sfrutta alla perfezione un assist dell'ex napoletano Dumitru.

Sospesa per pioggia la sfida dello 'Scida' fra Crotone ed Ascoli: i calabresi coducevano per 1-0 (gol di Maiello) dopo il primo tempo. Ma le pessime condizioni del terreno di gioco hanno convinto l'arbitro a non far cominciare la ripresa.