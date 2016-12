Roma, Andreazzoli sogna il 3° posto

e tutta lasogna un posto inper la prossima stagione: "Essere sognatori non è un peccato, anzi, chi non ha sogni ha già finito di vivere. Certo è che poi c'è da fare i conti con la realtà, che vede una situazione problematica in termini di punteggio". Ilvede un buon futuro: "Abbiamo un margine di miglioramento, anche se il tempo è il nostro principale nemico" .

Meglio pensare alla sfida con il Genoa: "Non sono tra quelli che vogliono fare programmi a lunga scadenza, ha senso invece concentrarci molto e guardare l'impegno successivo con un'attenzione particolare e maniacale". Non sarà una partita facile: "E' una squadra molto compatta ed equilibrata, credo che come caratteristiche sia la squadra meno adatta da affrontare in questo momento''.

"Credo che le aspettative per questa squadra fossero alte anche quando le cose non andavano bene - ha quindi concluso Andreazzoli che potrebbe dover rinunciare a Marquinhos fermato nella rifinitura da un risentimento muscolare alla coscia sinistra - le aspettative sono sempre altre, non diventa più difficile perché abbiamo vinto due partite".

Difficile, però, non notare un diverso atteggiamento da parte del gruppo romanista dopo l'esonero di. "Cosa è cambiato col mio arrivo? - ha concluso - Ho un gruppo che si sta ricompattando nella sua totalità. Per sintetizzare credo che qualsiasi attività necessiti di condivisione. Se c'è, allora tutto diventa molto facile da raggiungere, senza invece l'obiettivo lo inquadri, ma non lo raggiungi mai. Senza non si va da nessuna parte. Ma nel rispetto di Zeman credo sia inopportuno continuare a fare sempre dei paragoni che non portano da nessuna parte. Credo che ora si è visto che andiamo per la nostra strada, e poi penso sia anche irriverente nei suoi confronti".