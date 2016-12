Del Piero segna, il Sydney perde ancora

foto SportMediaset 16:11 - Rallenta la sua corsa verso i playoff del campionato australiano Alessandro Del Piero. Il Sydney Fc dell'ex capitano della Juve, infatti, perde sul campo del Perth Glory per 2-1 e si allontana dalle prime posizioni. La formazione di casa passa con Harold al 20' ma proprio Del Piero ristabilisce la parità nove minuti dopo. Al 35' il Perth Glory torna avanti con Smeltz, il Sydney chiude in 10 per il rosso a Fabinho. E il risultato non cambia. - Rallenta la sua corsa verso i playoff del campionato australiano. Ildell'ex capitano della Juve, infatti, perde sul campo delpere si allontana dalle prime posizioni. La formazione di casa passa con Harold al 20' ma proprio Del Piero ristabilisce la parità nove minuti dopo. Al 35' il Perth Glory torna avanti con Smeltz, il Sydney chiude in 10 per il rosso a Fabinho. E il risultato non cambia.

A quattro turni dalla fine del campionato regolare, il Sydney - che in 23 gare di A-League ha totalizzato otto vittorie, tre pareggi e 12 sconfitte - è comunque ancora in corsa per i playoff, che si disputano tra le prime sei. Gli Sky Blues sono al settimo posto in classifica con 27 punti.