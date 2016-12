Stramaccioni: "Nessuna lite con Cassano"

- "Nessuna lite e nessuna sospensione, solo una discussione come tante altre".liquida in poche parole il "" ma il barese non è stato convocato per la delicata trasferta dell'. "Non c'è stato alcun contatto come invece è stato riportato. Mi ha dato molto fastidio che la cosa sia uscita dallo spogliatoio. Qualcuno non ci vuole bene". Sulla trasferta al Massimino: "E' uno scontro diretto".

In vista di una partita importante come quella di Catania, il clima in casa Inter non è dei migliori. La tensione e l'imbarazzo per quanto successo con Cassano è visibile nella conferenza stampa di Stramaccioni: "Non voglio parlare solo di questo, sia chiaro - ha esordito il tecnico dell'Inter -. Quello che è successo con Antonio può succedere, ce ne sono state altre che però non sono uscite dallo spogliatoio. Questo è quello che mi dà più fastidio. Evidentemente al nostro interno c'è qualcuno che non vuole il nostro bene. Chi ha riportato il fatto all'esterno ha violato le regole dello spogliatoio". Intanto però Cassano non è stato convocato per la trasferta di Catania: "Ma non è una sospesione - specifica Stramaccioni -, solo una mia decisione".

Questione di turnover, almeno così prova a sviare l'argomento il tecnico. "Non possono giocare sempre Cassano e Palacio da qui alla fine della stagione. Purtroppo ho dovuto rivedere le nostre certezze in attacco e giocheremo quasi sempre a una punta, almeno fino a che avremo anche l'Europa League da giocare". Resta il fatto che la partita contro il Catania non era proprio la più indicata per far saltare l'equilibrio dello spogliatoio: "La squadra di Maran ha dimostrato il suo valore, soprattutto in casa. Anche per questo sono convinto che sia uno scontro diretto su un campo storicamente difficile. Ma noi siamo pronti" conclude Stramaccioni.

I CONVOCATI DI STRAMACCIONI

Portieri: 1 Samir Handanovic, 30 Juan Pablo Carrizo, 77 Raffaele Di Gennaro;

Difensori: 4 Javier Zanetti, 26 Cristian Chivu, 28 Simone Pasa, 31 Alvaro Pereira, 33 Ibrahima Mbaye, 40 Juan Jesus, 42 Jonathan;

Centrocampisti: 5 Dejan Stankovic, 7 Ezequiel Schelotto, 10 Mateo Kovacic, 11 Ricky Alvarez, 14 Fredy Guarin, 17 Zdravko Kuzmanovic, 19 Esteban Cambiasso, 21 Walter Gargano, 24 Marco Benassi;

Attaccanti: 8 Rodrigo Palacio, 18 Tommaso Rocchi, 47 Matteo Colombi.