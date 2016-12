Follia Napoli: arrestato un tifoso della Juve

- Un tifoso dellaarrestato, un poliziotto ferito durante la gara,bianconeri identificati,ed una incendiata. E' il bilancio reso noto dallain merito a quanto accaduto prima e dopo l'incontro del San Paolo tra il Napoli e la Juventus. Il tifoso bianconero, M.G., di 35 anni, residente a Milano, è stato arrestato per possesso di artifici pirotecnici mentre tornava a casa.

Sullo stesso pullman diretto in Lombardia erano presenti i 50 tifosi identificati dalla forze dell'ordine: per loro sarà valutata l'ipotesi del Daspo.

Tutto è cominciato alla mezz'ora del primo tempo, quando tre bus di supporter bianconeri doveva ancora arrivare allo stadio. All'altezza di via Terracina un paio di ragazzini del luogo, secondo quanto ha potuto appurare la polizia, ha lanciato una pietra che ha raggiunto uno dei mezzi. I sostenitori juventini hanno fatto fermare il pullman e hanno raggiunto in corteo a piedi lo stadio: a loro si sono uniti anche quelli che si trovavano sugli autobus che seguivano. In totale, 300 tifosi. Durante l'avvicinamento al San Paolo sono state danneggiate 10 auto ed una è stata incendiata. C'è stato un lancio di bombe carta, fumogeni e pietre una delle quali ha ferito un poliziotto.

Poco prima dell'inizio della partita, i tifosi napoletani avevano accolto con sassi e uova il pullman della squadra bianconera allo stadio.