Barcellona ancora sconfitto: Clasico al Real

- Questa è vera crisi per il. Il, dopo la vittoria (1-3) di martedì in Copa del Rey, ha battuto ancora una volta i blaugrana, questa volta in Liga. Ali Blancos sono stati superiori per tutto il match. Merengues subito in gol al 6' con Benzema, poi il pareggio del solito Messi al 18'. Quando il pareggio sembrava ormai scritto ecco il gol di Sergio Ramos all'82'. Nel recupero polemiche per un rigore non dato al Barça.

In casa Barcellona non è tanto il risultato che preoccupa, ma la prestazione. Perdere al Bernabeu può essere preventivato, un po' meno farlo in questo mondo e contro le "riserve" Morata, Callejon, Modric e Kakà. E' stata un'altra vittoria tecnico-tattica dello Special One Mourinho che ha ingabbiato ancora una volta Messi e compagni. Dopo martedì Roura, coordinato da Vilanova, non ha trovato una soluzione e il risultato e stato lo stesso: sconfitta e prestazione deludente. I blaugrana sono stati surclassati per 90' e sono stati anche fortunati perché poteva finire anche peggio di così. Morata si è divorato due gol, mentre Cristiano Ronaldo, entrato nella ripresa, ha sfiorato la rete. I catalani hanno resistito fino all'82' grazie a un lampo di Messi che ha fulminato Diego Lopez e ha pareggiato Benzema. Il pari era vicino, un punto sicuramente non meritato, e invece Sergio Ramos ha fatto giustizia con un stacco imperioso. I tre punti portano il Real a -13 dai nemici in classifica. Un ko che stende moralmente il Barça non abituata ad un simile rendimento. Qui si riscrive la storia: era da 5 anni che il Real Madrid non vinceva due Clasico di fila. Esattamente da prima dell'arrivo di Guardiola. Che la magia di Pep sia definitivamente svanita?

LE ALTRE PARTITE

Per quanto riguarda le altre partite del sabato spagnolo, pareggio senza reti tra Deportivo La Coruna e Rayo Vallecano. Con un gol di Susaeta al 19' della ripresa l'Athletic Bilbao espugna il terreno dell'Osasuna. Beffa Valencia, raggiunto sul 2-2 nel recupero dal Levante.

