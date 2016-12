Cassano-Stramaccioni, mani addosso ad Appiano

foto SportMediaset 12:44 - Appiano Gentile rovente ieri. Secondo quanto raccontato da Antonio Cassano (poi non convocato) e Andrea Stramaccioni. Talmente violenta che c'è voluto l'intervento di Cordoba e Stankovic per dividere i due. Tra il barese e il tecnico sono volate parole grosse e pare si sia arrivati ben presto anche alle mani. Intanto Moratti non si è presentato alla Pinetina per rasserenare gli animi. - Appiano Gentile rovente ieri. Secondo quanto raccontato da La Gazzetta dello Sport , ci sarebbe stata una lite violentissima tra. Talmente violenta che c'è voluto l'intervento diper dividere i due. Tra il barese e il tecnico sono volate parole grosse e pare si sia arrivati ben presto anche alle mani. Intanto Moratti non si è presentato alla Pinetina per rasserenare gli animi.

Pare quindi già finita la luna di miele tra il fantasista e il tecnico romano che sembravano uniti da un destino comune e da un affiatamento del tutto inatteso.

A questo punto, quindi, anche il rinnovo con aumento dello stipendio per Fantantonio pare in bilico. Per chiudere la questione, è atteso il patron in persona che tutto avrebbe voluto tranne dover dirimere una questione così prima di una sfida molto importante come quella contro il Catania lanciatissimo verso i piani alti della classifica.