Serie A: la Juventus resta a +6

Napoli, i tifosi ci credono ancora 12:24 - Nell'anticipo della 27.ma giornata di campionato, Napoli e Juve non vanno oltre il pareggio e rimangono così distanziate di sei punti. Al San Paolo finisce 1-1 al termine di un match tesissimo, sbloccato dai bianconeri al 10' grazie a un gran colpo di testa di Chiellini. La squadra di Mazzarri ha il merito di non mollare e trova il pari con un destro dalla distanza di Inler, deviato in maniera decisiva da Bonucci (43'). - Nell'anticipo della 27.ma giornata di campionato,non vanno oltre il pareggio e rimangono così distanziate di sei punti. Al San Paolo finisce 1-1 al termine di un match tesissimo, sbloccato dai bianconeri al 10' grazie a un gran colpo di testa di. La squadra diha il merito di non mollare e trova il pari con un destro dalla distanza di Inler, deviato in maniera decisiva da(43').

LA PARTITA

Scudetto rinviato a data da destinarsi, anche se lo scontro diretto dice Juve per almeno tre motivi: 1) I bianconeri dominano nel primo tempo, mentre nella ripresa respingono gli azzurri senza troppi affanni, dimostrando compattezza e personalità tali da rendere improbabile un crollo verticale da qui in avanti; 2) La sfida del San Paolo, per il Napoli, era la grande chance per tornare a farsi sotto in maniera decisa: il pareggio, anche se nessuno l'ammetterà mai, è un mezzo fallimento; 3) A undici giornate dal termine, i punti da recuperare non sono più sei ma sette, visto che gli scontri diretti (all'andata finì 2-0 per la Juve) sorridono alla Signora.



Spinto da un San Paolo infuocato, il Napoli parte all'assalto come se fosse l'ultimo minuto del campionato. Pandev va via a Chiellini sulla destra, palla dentro per Hamsik e destro alto sopra la traversa. Sono passati 12 secondi e la piega che prenderà la gara sembra già chiara. L'undici di Mazzarri, con Cavani punta centrale e la coppia Hamsik-Pandev a supporto, va però presto in difficoltà a centrocampo e sulle fasce, ritrovandosi così schiacciato nella propria metà campo. Da un angolo di Pirlo nasce il vantaggio bianconero (10'): l'ex bresciano scambia con Vucinic e crossa di sinistro sul secondo palo; Chiellini ruba il tempo a Britos, lo sovrasta, e incorna di prepotenza lo 0-1. Lo svantaggio manda in bambola il Napoli, che alza la difesa ma sbaglia ogni sincronismo quando c'è da limitare gli avversari col fuorigioco. Pirlo, con la consueta calma abbinata a una classe illimitata, governa la mediana ed è causa di pericoli. Un suo lancio millimetrico, al 15', lancia Vidal sulla fascia destra: cross al centro e colpo di testa di Vucinic che termina a lato di un niente. Il raddoppio sembra ormai archiviato quattro minuti più tardi, quando Vidal, sempre lui, mette Vucinic solo davanti a De Sanctis: destro secco del montenegrino e miracolo del portiere, che si salva in calcio d'angolo. La Juventus ha la colpa di non chiudere la gara ma grande qualità nel controllarla. Il Napoli, scampato il pericolo, prova a farsi sotto ma, di fronte, trova schierata una difesa a cinque impermeabile anche agli spilli. Il pareggio, non a caso, arriva dunque con una conclusione dalla distanza firmata Inler, il cui destro viene deviato in maniera decisiva dalla testa di Bonucci (43').



Sull'1-1, la gara s'incendia definitivamente. Anche troppo, in realtà, visto che Chiellini e Cavani - sul finire del primo tempo - scambiano il terreno di gioco per un ring. I due si spingono, il bianconero tira i capelli all'uruguaiano, che prova a divincolarsi con le braccia larghe. Pochi istanti dopo, però, il Matador si vendica con una violenta gomitata che sarebbe da rosso diretto: Orsato, su suggerimento dell'assistente, opta per un doppio giallo che fa infuriare la panchina della Juve, già arrabbiata per un contatto Inler-Lichtsteiner al 12'. Episodio, quest'ultimo, che sarebbe potuto costare allo svizzero il calcio di rigore. Mazzarri cambia a inizio ripresa: Dzemaili al posto di Britos (vittima di una testata) e difesa a quattro. La musica, però, cambia poco. Gli azzurri cercano di prendere in mano la gara ma faticano tremendamente contro il palleggio bianconero. Una volta in possesso del pallone, i partenopei si infrangono puntualmente al limite dell'area, dove sono costretti a concludere dalla distanza. Hamsik ci prova al 58' con un sinistro deviato in angolo da Buffon, ma la grande occasione capita sui piedi di Dzemaili al 73': altro sinistro dello slovacco, respinta di Buffon e destro dello svizzero - con la porta spalancata - fuori di un soffio. E' questa l'ultima, vera occasione per ribaltare le sorti della partita e, probabilmente, dell'intero campionato.

LE PAGELLE



Britos 4,5 - Chiellini gli salta in testa in occasione del gol. Per il resto, è sempre in ritardo quando c'è da alzarsi per il fuorigioco. Sfortunato per l'involontaria testata con Inler che lo costringe a uscire dal campo.



Cavani 5 - A secco da oltre un mese, non piazza la zampata nel match decisivo. Gira spesso a vuoto, poi colpisce Chiellini con una folle gomitata al volto.



Hamsik 6,5 - Vivace per tutta la partita, le occasioni migliori del Napoli nascono sempre dai suoi spunti.



Pirlo 6,5 - Solito radar in mezzo al campo. Stupisce, ogni volta di più, non tanto per l'infinita qualità che tutti conosciamo, ma per la tranquillità con cui esegue le giocate più difficili.



Chiellini 7 - Titolare per la prima volta dopo due mesi e mezzo fuori per l'infortunio al polpaccio, dimostra di essere tornato ai livelli migliori. Annulla Maggio con l'aiuto di Peluso: dalle sue parti non passa nessuno. Anche lui rischia grosso nello scambio di colpi col Matador.

IL TABELLINO



NAPOLI-JUVENTUS 1-1

Napoli (3-4-1-2): De Sanctis 6,5; Campagnaro 6, Cannavaro 5,5, Britos 4,5, (1' st Dzemaili 5,5); Maggio 5, Behrami 6,5, Inler 6 (39' st Armero sv), Zuniga 5,5; Hamsik 6,5; Pandev 6 (22' st Insigne 6), Cavani 5.

A disp.: Rosati, Rolando, Gamberini, Mesto, Donadel, El Kaddouri, Calaiò. All.: Mazzarri 5,5

Juventus (3-5-2): Buffon 6; Barzagli 6, Bonucci 6,5, Chiellini 7; Lichtsteiner 6, Vidal 6,5, Pirlo 6,5, Marchisio 6 (46' st Padoin sv), Peluso 6,5; Vucinic 6,5 (40' st Pogba sv), Giovinco 6 (29' st Matri sv).

A disp: Storari, Rubinho, Asamoah, Marrone, Isla, Giaccherini, Quagliarella. All.: Conte 6,5

Arbitro: Orsato

Marcatori: 10' Chiellini (J), 43' Inler (N)

Ammoniti: Vidal, Chiellini, Peluso (J); Cavani, Behrami, Cannavaro, Zuniga (N)

Espulsi: -

CESARE ZANOTTO