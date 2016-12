Barcellona:Xavi ko, Milan a rischio

foto SportMediaset 19:01 - Brutte notizie per il Barcellona, che rischia di dover fare a meno di Xavi in vista del ritorno degli ottavi di Champions contro il Milan. Lo spagnolo dovrà stare fuori 10-15 giorni a causa di un problema al bicipite femorale. E' in forte dubbio, dunque, la presenza del centrocampista blaugrana nel match in programma il prossimo 12 marzo al Camp Nou, quando i rossoneri dovranno difendere il 2-0 dell'andata. - Brutte notizie per il, che rischia di dover fare a meno diin vista del ritorno degli ottavi dicontro il. Lo spagnolo dovrà stare fuoria causa di un problema al bicipite femorale. E' in forte dubbio, dunque, la presenza del centrocampista blaugrana nel match in programma il prossimoal Camp Nou, quando i rossoneri dovranno difendere il 2-0 dell'andata.

Quel che è certo, intanto, è che Xavi salterà il match contro il Real Madrid in programma sabato sera al Bernabeu. Già a San Siro, contro il Milan, il centrocampista non era al meglio della condizione perché reduce da un problema muscolare. Situazione che, poi, si è complicata dopo il match contro il Siviglia del 22 febbraio e, soprattutto, in seguito al clasico di Coppa del Re giocato martedì scorso nonostante non fosse al meglio.



La lesione al bicipite femorale della gamba destra costringerà lo spagnolo a uno stop obbligato di 10-15 giorni. Ecco perché la decisiva sfida contro il Milan, in programma a Barcellona il prossimo 12 marzo, rischia di viverla da spettatore.