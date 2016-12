Petkovic: "A San Siro voglio dominare"

- Petkovicalla vigilia della sfida col Milan: "Dobbiamo scendere in campo a testa alta, cercando di dominare e vincere". Il tecnico non bada alle statistiche (i romani non vincono a San Siro dall'89), ma preferisce guardare alla classifica: "I punti ci danno ragione. E' vero, il Milan è tra le squadre più in forma, ma credo nei miei ragazzi". Per la formazione,"Lo convoco e decido domani dopo la rifinitura se schierarlo".

La sensazione è che l'attaccante, che ha partecipato alla partitella del venerdì, sarà nell'undici di partenza.



Cosa si aspetta in più rispetto alla gara di andata, vinta 3-2? "Il Milan ha cominciato a crescere dal nostro secondo tempo. Con Balotelli (ndr che non giocherà) ha aggiunto un tassello importante a una squadra già buona. Sono temibili, ma anche il Milan dovrà avere un po' più paura di noi".



Non può mancare un passaggio sulla sfida Napoli-Juventus: "Spero sia una bella partita, se vince la Juve ci sarebbe un bel distacco sulla seconda. Distacco non definitivo, ma ci sarebbe un'ipoteca sullo scudetto dei bianconeri. Se vince il Napoli, invece, si riapre tutto e la squadra di Conte potrebbe avere dei contraccolpi".

Cosa pensa di avere trasmesso alla squadra? "Non sono valutazioni che devo fare io, tocca alla società e alla stampa esporsi. Posso solo aggiungere che il percorso è a buon punto, ma non è completo. Questo gruppo darà ancora di più in futuro".

Emozione per la prima a San Siro? "Ho visto da spettatore l'Inter contro il CSKA in Champions League. Sono comunque abituato a giocare in grandi palcoscenici"