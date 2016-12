Ryan Giggs, Red Devil fino a 40 anni

foto SportMediaset 13:36 - Ryan Giggs, eterno Red Devil. Alla vigilia della millesima partita da professionista, il gallese ha prolungato il contratto con il Manchester United per un'altra stagione. Per Giggs sarà la 23.ma stagione con la maglia del club di Sir Alex Ferguson. "Mi sento bene, mi diverto a giocare a calcio e cosa più importante credo di poter dare ancora il mio contributo alla squadra", ha detto l'ala, che a novembre festeggerà 40 anni. - Ryan Giggs, eterno. Alla vigilia della millesima partita da professionista, il gallese ha prolungato il contratto con ilper un'altra stagione. Per Giggs sarà la 23.ma stagione con la maglia del club di. "Mi sento bene, mi diverto a giocare a calcio e cosa più importante credo di poter dare ancora il mio contributo alla squadra", ha detto l'ala, che a novembre festeggerà 40 anni.

"Gioco in una squadra di grande qualità che può aspirare ai più alti traguardi", ha aggiunto Ryan, che poi ha ricevuto grandi elogi e complimenti anche dal suo mentore Alex Ferguson. "Cosa posso dire di Giggs che non è stato già detto? - ha detto il manager scozzese -. E' un giocatore fantastico e una magnifica persona. Ryan è un esempio per tutti noi, per il modo in cui si prende cura di sé. Non penso che nessuno potrà eguagliare la sua carriera per longevità. Ha pienamente meritato questo contratto perché la sua forma fisica è rimasta intatta".



Con la maglia dei Red Devils, Giggs ha collezionato 931 presenze segnando 168 gol. Numeri importanti che fanno del centrocampista gallese un'icona dello United e nella storia del calcio inglese. Nella prossima stagione, dopo Teddy Sheringham e Gordon Strachan, Giggs sarà infatti il terzo calciatore nell'era della Premier League a giocare ancora a 40 anni.