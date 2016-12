Mazzarri: "Gara con la Juventus non fondamentale"

- Una partita importante, ma non fondamentale per lo scudetto.è una partita come le altre per il tecnico azzurro: "E' speciale, ma dopo ci saranno da conquistare altri 33 punti e può succedere di tutto". Vincendo il Napoli tornerebbe a tre punti dai bianconeri: "Comunque vada sarà un successo. Loro sono sempre stati al vertice e competere con loro è motivo d'orgoglio". Arbitra Orsato: "Grandissimo arbitro".

Per Mazzarri la sfida contro la Juventus non è quella più importante della sua carriera e lo sottolinea in più occasioni: "Quello che i tifosi del Napoli spesso dimenticano è che da 23 anni il Napoli non arrivava nelle prime posizioni, eccezion fatta per il mio terzo posto. Questo è un dato di fatto, siamo diventati velocemente una delle squadre più competitive della Serie A. Competere con squadre come la Juventus, che ci teme, è un motivo d'orgoglio. Loro sono da sempre al vertice". Nessuna polemica della vigilia nella conferenza stampa del San Paolo, nemmeno sull'arbitro designato: "Gli arbitri per noi sono tutti uguali. Orsato? Va benissimo, è un grandissimo arbitro".

Il Napoli non segna da tre partite, Cavani da quattro, ma la cosa non preoccupa il tecnico: "Io non ho visto un Napoli in crisi, ci è mancata un po' di fortuna nelle ultime uscite. Cavani deve rimanere tranquillo e tornerà a segnare come ha sempre fatto. In partite come questa tutti saremo più concentrati, verrà naturale. Ma non dovremo commettere l'errore di scendere in campo timorosi o troppo tesi". Infine una promozione al nuovo terreno del San Paolo: "Abbiamo provato il terreno nuovo. Oggi è bello, peccato non averlo avuto prima".