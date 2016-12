Napoli, assalto al pullman della Juve

I due pullman sono arrivati contemporaneamente e la polizia si è schierata per proteggere l'ingresso nel sottopassaggio del San Paolo del bus della Juve. Gruppi di tifosi del Napoli hanno lanciato alcuni petardi, fumogeni ed uova contro gli agenti, che hanno risposto con i lacrimogeni, disperdendoli.

"Sono stati momenti di apprensione, devo dirlo", commenta Beppe Marotta. "Onestamente, durante il percorso abbiamo ricevuto un po' di tutto, sassi, pietre anche di volume notevole, tanto che si è spaccato un vetro dove c'era Asamoah - fa sapere il dg bianconero - Però, questi sono atti deplorevoli, sicuramente, che poco hanno a che fare con lo sport, ma con l'inciviltà. Detto questo, il Napoli Calcio non c'entra per nulla, quindi passiamo sopra e concentriamoci sulla partita".



TIFOSI DELLA JUVE BRUCIANO AUTO

Per replicare alla violenza dei tifosi napoletani, gli ultras della Juve non hanno trovato di meglio da fare che incendiare un'auto. Lungo il percorso hanno dato alle fiamme un'auto e ne hanno danneggiate diverse altre infrangendo i vetri e colpendo la carrozzeria. Arrivati ai cancelli dello stadio hanno assalito i cordoni della polizia cercando di entrare in massa. La polizia ha reagito con una carica e con il lancio di lacrimogeni. Alla fine i tifosi bianconeri sono stati fatti entrare nello stadio e accompagnati nel loro settore