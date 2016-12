"La febbre di Balotelli? Nessuno lo sapeva"

foto SportMediaset Correlati Contusione, Balotelli non si allena 09:37 - In casa Milan c'è ottimismo per le condizioni di Balotelli, reduce da una botta al ginocchio destro rimediata nel derby in uno scontro con Handanovic. SuperMario si è allenato ancora a parte ma il dolore è quasi sparito. "Speriamo guarisca per sabato sera contro la Lazio - ha detto Galliani - La storia della febbre nessuno la sapeva. Nomineremo Raiola nuovo medico del Milan...". E sul gestaccio che gli è costato una multa: "Non ho visto". - In casac'è ottimismo per le condizioni direduce da una botta al ginocchio destro rimediata nel derby in uno scontro con Handanovic.si è allenato ancora a parte ma il dolore è quasi sparito. "Speriamo guarisca per sabato sera contro la Lazio - ha detto Galliani - La storia della febbre nessuno la sapeva. Nomineremonuovo medico del Milan...". E sul gestaccio che gli è costato una multa: "Non ho visto".

Galliani non ha commentato la multa ricevuta da SuperMario per un gestaccio al termine del derby. "Non penso nulla perché non ho visto nulla, ho letto di un gesto gravemente offensivo ma con il giocatore non ho parlato", ha detto l'ad rossonero a margine della presentazione della Junior Tim Cup - Lo hanno avvistato in discoteca? Dopo le partite vanno tutti in discoteca, se dovessimo proibire ai calciatori di andarci chiuderebbero le discoteche...".



La prossima giornata di campionato "sarà pesantissima, perché si incrociano fra loro sei delle prime sette squadre in classifica. La seconda ospita la prima, la quarta ospita la terza e il Catania ospita l'Inter. Delle prime 7 ben 6 si incontrano a parte la Fiorentina. Siamo in sei in lotta per il terzo posto, è un campionato nel campionato. Il Milan deve avere la forza per affrontare sia il campionato sia la Champions - ha proseguito Galliani - ma prima di pensare al Barcellona pensiamo alla Lazio".



Iniesta è sicuro che il Milan sarà eliminato ed è pronto a mettere la mano sul fuoco. "Non può certamente dire il contrario, ma se perde la mano sul fuoco l'anno prossimo lo prendiamo anche senza mano... - ha sorriso Galliani - E' normale che Iniesta carichi il Barcellona dopo le sconfitte con noi e con il Real Madrid. Noi andremo lì a fare una grande partita ma è inutile caricare eccessivamente la vigilia. E poi prima del Barcellona noi abbiamo due partite, con Lazio e Genoa".