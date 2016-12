Stangata Lazio: con lo Stoccarda a porte chiuse

Sulla Lazio, al quarto processo per lo stesso motivo, pendeva il rischio di porte chiuse deciso dopo l'assalto ai tifosi del Tottenham e sospeso con la condizionale. Il club aveva sostenuto che il gesto dei tifosi fosse un saluto militare. "Non conosco le motivazioni. E' un provvedimento abnorme rispetto alla realtà", ha commentato Claudio Lotito.

"La Lazio ha fatto tutto quello che poteva e doveva per impedire che ciò avvenisse - ha spiegato il presidente biancoceleste -. E' assurdo subire un grave danno economico e impedire ai tifosi di partecipare a un evento come questo. Non possiamo come club essere penalizzati per l'errore di pochi". La Lazio comunque farà ricorso: "Lo faremo, ma il problema non e' la severità dell'Uefa, ma la capacità di attuare le pene per danni effettivamente recati" ha concluso Lotito.

Da ambienti biancocelesti si fa presente inoltre che le autorità di pubblica sicurezza romane non hanno riscontrato nella partita con i tedeschi episodi di razzismo nè saluti romani, che si sarebbero configurati tra l'altro come reato.

IL PRECEDENTE

La Lazio aveva già giocato a porte chiuse nel 2005 contro il Tampere (partita di Intertoto finita 1-1), punizione per i cori razzisti rivolti ai giocatori del Partizan Belgrado nella stagione europea precedente.