Barcellona in crisi: Iniesta avvisa il Milan

All'indomani della cocente sconfitta casalinga con il Real Madrid e la conseguente eliminazione dalla Coppa del re, Iniesta rigonfia il petto e manda un avvertimento al Milan: "Ci metto la mano sul fuoco, passiamo noi - ha detto il centrocampista del Barcellona - E' un momento in cui le cose non funzionano né in attacco né in difesa. Sappiamo tutti che il ritorno di Champions col Milan è uno snodo cruciale. Il 12 marzo ci faremo trovare pronti''.

"Quando si perdono due partite importanti, è scontato che nascano dubbi - ha proseguito in conferenza stampa - Ma non dimentichiamo che siamo ampiamente in vantaggio nella Liga e con la Champions ancora aperta. Non posso nascondere che siamo penalizzati dal fatto che Vilanova ci allena a distanza ma la salute viene prima di tutto". Sabato c'è un altro Clasico: "Il pensiero è tutto per la partita del 12 marzo col Milan: ma non dimentichiamo che questo fine settimana abbiamo un'importante partita per conservare il nostro vantaggio di classifica in campionato".