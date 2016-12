Balotelli non si ferma più: si fa la statua

foto SportMediaset 22:14 - Mario Balotelli si fa la statua. L'attaccante del Milan l'ha commissionata all’artista bresciano Livio Scarpella per l'attico di 250 mq a Brescia in zona stadio. Il monumento, a dimensioni reali in bronzo patinato e occhi in pietre dure, ritrarrà SuperMario in posa trionfale dopo aver fatto gol: quella tutta muscoli, per intenderci, mostrata dopo il gol alla Germania nella semifinale degli Europei. E' stato l’arredatore dell’attico, Roberto Falconi, a dare il prezioso incarico a Scarpella. si fa la statua. L'attaccante dell'ha commissionata all’artista brescianoper l'attico di 250 mq a Brescia in zona stadio. Il monumento, a dimensioni reali in bronzo patinato e occhi in pietre dure, ritrarràin posa trionfale dopo aver fatto gol: quella tutta muscoli, per intenderci, mostrata dopo il gol alla Germania nella semifinale degli Europei. E' stato l’arredatore dell’attico, Roberto Falconi, a dare il prezioso incarico a Scarpella.

"Ho ricevuto la commissione, ma non ho mai incontrato direttamente Balotelli e per questo sto lavorando su immagini fotografiche - ha detto Scarpella al 'Giornale di Brescia' - Ho presentato diversi bozzetti ma Mario ha voluto essere immortalato nella posa che sfoggia quando fa gol: muscoli in evidenza ed espressione di sfida. L'ho immaginato come un atleta antico, e tra il classico e il pop sarà la realizzazione, in bronzo patinato e colorato, con gli occhi di pietre dure".