Milan, Balotelli non si allena

Oltre a Balotelli, l'allenamento personalizzato ha riguardato anche Constant, Mexes, Montolivo e Pazzini.

Sta decisamente peggio la Lazio, che dovrà fare a meno di Abdoulay Konko per le prossime sei settimane. La risonanza magnetica a cui il terzino francese è stato sottoposto ha confermato ''una lesione di primo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro''. Konko, uscito dopo pochi minuti nel posticipo col Pescara, salterà la sfida di sabato con il Milan, come pure il capitano Stefano Mauri, alle prese con una distorsione alla caviglia, e Miroslav Klose, fermato da una lesione al legamento collaterale del ginocchio destro.

''Stefano ha fatto un ennesimo controllo sula caviglia che sta andando bene - ha detto il medico sociale Roberto Bianchini - . La caviglia è asciutta e senza problemi particolari, ma il problema muscolare deriva esattamente da questo fastidio. Non possiamo dire quanto tempo ci vorrà per rivederlo in campo. Non c'è nulla di clinico o radiologico che possa creare apprensione, ma valuteremo volta per volta quando potrà tornare in campo. Miro fino al 4 marzo continuerà a fare potenziamento muscolare e poi andrà in Germania per una visita di controllo''.