Serie A: la Lazio batte il Pescara ed è terza

- Laritrova la vittoria in campionato dopo oltre un mese e si riaffaccia in zona: il posticipo con ilfinisce. La squadra di Petkovic sblocca al 29' con una grande conclusione diche s'insacca nell'angolino alto. La replica è in fotocopia: bolide di Lulic da venti metri e il bis è servito (35'). La replica del Pescara è sterile e i biancocelesti strappano il 3°posto alprima dello scontro diretto di sabato.

LA PARTITA

Concreta, spietata, con la testa giusta: la Lazio è tornata anche in campionato. Dopo un mese disastroso, con tre sconfitte nelle ultime quattro gare e due punti nelle ultime cinque, la squadra di Petkovic sfodera una prestazione di livello europeo – e il riferimento alla doppia sfida con il Borussia M'Gladbach non è affatto casuale – sfiduciando del tutto l'ex Bergodi e riappropriandosi, in un colpo solo, dei tre punti (la vittoria mancava dal 13 gennaio con l'Atalanta) e della terza posizione in classifica. Un piazzamento da difendere con i denti, soprattutto in vista della trasferta di sabato a San Siro con il Milan, che potrebbe segnare un punto di non ritorno per la stagione di entrambe.

La Lazio di questa sera, con semplicità e attenzione, supera un Pescara non irresistibile, cronicamente incapace di arrivare al tiro o anche solo di mettere un sassolino nei meccanismi biancocelesti. Niente di clamoroso ovviamente, ma è la prova che Petkovic ha ancora in mano le redini del comando e la squadra, superato l'appannamento fisico e l'assenza prolungata di Klose può ancora giocarsi più di qualche carta nella corsa Champions. L'avvio è segnato dall'infortunio di Konko, che lascia subito il campo a Pereirinha. E da un dominio sterile della Lazio, che prova la prima conclusione in porta con Hernanes, a digiuno anche lui da oltre un mese. E' il 18' e Pelizzoli deve solo controllare la traiettoria. Ma i tiri da fuori, nel giro di pochi minuti, diventano un fattore. Per maggiori informazioni chiedere a Radu, che al termine di una bella azione corale, colpisce di collo sinistro dai venti metri e insacca all'angolino per l'1-0 prima della mezz'ora. Al 35' Lulic concede il bis con un destro terrificante, che tocca anche la traversa e finisce alle spalle di Pelizzoli. Il bombardamento in corso, legittimato da una prestazione aggressiva e disciplinata, fa calare il sipario su un Pescara brutto e fin troppo abbottonato (con la mastodontica difesa a 5) per poter replicare.

Il centrocampo di Bergodi non trova mai la giocata, Abbruscato e Celik – sostituiti anzitempo - sono spettatori non paganti. E la partita è già in cassaforte. Floccari, sopravvissuto alla fama di vice-Klose (e con discreto successo) non arrotonda il punteggio per totale assenza di lucidità sotto porta. Ma un turno di riposo è più che giustificabile. La Lazio, alla vigilia di un match che vale tutto in termini di classifica, rinasce dalle ceneri di un campionato che a Siena – di fronte alle giocate di Emeghara – sembrava aver preso una brutta piega.