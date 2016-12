Napoli, pari inutile al 'Friuli': 0-0 con l'Udinese

LA PARTITA

Niente scuse. Al Friuli il Napoli perde un'altra occasione importante e conferma una certa immaturità nei momenti cruciali. Costretta a vincere, la squadra di Mazzarri morde subito il freno, ma Cavani, a secco dalla partita col Parma, al 3' sbaglia il colpo a sorpresa. L'Udinese in casa è un osso duro e Hamsik & Co. faticano a trovare i varchi giusti. Serve pazienza. E il match si sposta sulle fasce. Mazzarri tiene Zuniga e Maggio in panchina e sceglie Armero e Mesto. Sulla corsia di sinistra ottima l'intesa del colombiano con Insigne, ma gli uomini di Guidolin non si lasciano spaventare dal forcing iniziale dei partenopei. In mezzo al campo Allan detta i tempi della manovra dell'Udinese e Di Natale gioca sul filo del fuorigioco a caccia dell'occasione giusta in tandem con Muriel.

Cavani invece si muove molto, partecipa alla manovra e rientra, scambiandosi la posizione con Insigne, ma non è il solito "killer". Spazi stretti, pochi passaggi in verticale. Manca il lampo per sbloccare la situazione. Al 35' Ci prova Hamsik, dopo un bel cross di Armero, ma Padelli risponde alla grande e le squadre rientrano negli spogliatoi sullo 0-0. Al Napoli il pareggio non serve. Venerdì c'è lo scontro diretto con la Juve e per mantenere vivo il sogno scudetto occorrono tre punti. Senza i gol del Matador però la caccia ai bianconeri sembra difficile. Al Friuli inoltre non c'è la bolgia del San Paolo e la squadra di Mazzarri non ha la giusta cattiveria per aggredire con convinzione. E con il passare dei minuti l'obbligo di vincere comincia a pesare anche sulle gambe. Mazzarri prova a scardinare il match inserendo Pandev al posto di Inler. Il Napoli tenta il tutto per tutto. Armero invoca un rigore al 21' della ripresa, ma Damato non è della stessa opinione. Negli ultimi venti minuti i partenopei attaccano poi a pieno organico, ma il fortino bianconero resiste senza rischi fino al triplice fischio. Venerdì c'è la Juventus: ultima chiamata per il Napoli.



LA CRONACA DELLA PARTITA