"Balotelli non stava bene, aveva 38 di febbre"

foto SportMediaset 19:15 - "Balotelli aveva 38 di febbre ma si è comportato bene, soprattutto nel primo tempo, gli è mancato il gol ma è andato tutto bene". La rivelazione arriva dall'agente di SuperMario, Mino Raiola, il giorno dopo il derby. "Che voto gli darei? Se avesse fatto gol era da 10 - ha dichiarato a una trasmissione radiofonica - ma per come l'ha vissuto, per come si è preparato, per la serenità e la concentrazione che ha avuto, per me è stato da 9".

"Era una partita importante ma Balotelli l'ha vissuta come tutte le altre - ha proseguito Raiola - A causa della febbre gli mancava quel 2 per cento per essere fresco in certe situazioni e Handanovic nel primo tempo ha fatto 2-3 miracoli".