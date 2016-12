Roma, aperta l'inchiesta sullo sceicco

- Lavuole vederci chiaro sulla trattativa per l'entrata dello sceicconel Cda della società che controlla l'e ha aperto un'inchiesta. Al momento il fascicolo è privo di ipotesi di reato e indagati, ma gli inquirenti vogliono scoprire se qualcuno ha speculato sulle azioni giallorosse. In presenza di illeciti, i reati che potrebbero configurarsi sono di insider trading e manipolazione del mercato.

Nel mirino dei pm ci sarebbe dunque l'andamento del titolo, più volte sospeso per eccesso di rialzo dopo la diffusione della notizia della trattativa con lo sceicco. Il pm titolare dell'inchiesta ha già chiesto alla Consob una relazione dettagliata sull'attività di vigilanza svolta proprio a fronte delle anomalie delle azioni giallorosse. E non è tutto qui. Le oscillazioni del titolo dell'As Roma a Piazza Affari sono infatti anche al vaglio dei militari del nucleo valutario della Guardia di Finanza di Roma. Non è escluso che sulla vicenda possano essere sentiti come testimoni alcuni responsabili del club.