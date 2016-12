Il "Signor scudetto" è infallibile, anche in Francia

foto SportMediaset 11:24 - E sono 22 gol in 26 partite. Si tratta della fantastica media realizzativa di Ibrahimovic col Psg in Ligue 1. Anche ieri lo svedese è andato a segno nella partita vinta per 2-0 dalla squadra di Ancelotti contro il Marsiglia che permette di mantenere il comando della classifica. Ovunque è andato Zlatan ha vinto classifiche cannonieri e campionati: 10 scudetti con 5 squadre e chissà se non sia arrivato il momento anche della Champions. - E sono. Si tratta della fantasticacol Psg in Ligue 1. Anche ieri lo svedese è andato a segno nella partita vinta per 2-0 dalla squadra di Ancelotti contro il Marsiglia che permette di mantenere il comando della classifica. Ovunque è andato Zlatan ha vinto classifiche cannonieri e campionati:e chissà se non sia arrivato il momento anche della Champions.

La serata perfetta per il Psg è stata completata dal primo gol in campionato del brasiliano Lucas Moura, bravo a sbloccare la partita all’11' e dall’esordio di David Beckham al 75′: l’inglese subentra a Pastore, infiammando così il pubblico del Parco dei Principi e facendo in tempo anche ad esultare per l’ennesima rete stagionale di Zlatan Ibrahimovic.