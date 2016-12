"No garanzie formali dallo sceicco, entra se paga"

foto SportMediaset Correlati Sceicco sotto inchiesta 10:42 - Nessuna formale garanzia, ma solo le usuali dichiarazioni e garanzie circa il patrimonio a disposizione. Dopo l'inchiesta aperta contro lo sceicco Adnan Adel Aref al Qaddumi al Shtewi, interessato all'ingresso - diretto o indiretto - nella Roma, la società giallorossa si è messa sulla difensiva con un comunicato: "Il termine ultimo per l'eventuale investimento è il 14 marzo, ma in ogni caso James Pallotta continuerà a mantenere la gestione". - Nessuna formale garanzia, ma solo le usuali dichiarazioni e garanzie circa il patrimonio a disposizione. Dopo l'inchiesta aperta contro lo sceicco, interessato all'ingresso - diretto o indiretto - nella, la società giallorossa si è messa sulla difensiva con un comunicato: "Il termine ultimo per l'eventuale investimento è il 14 marzo, ma in ogni casocontinuerà a mantenere la gestione".

Lo Sceicco ''è stato oggetto di un'attività di due diligence con riferimento alla disponibilita' di risorse finanziarie idonee per realizzare operazioni di questo tipo e che il processo di due diligence finanziaria continuerà sino alla chiusura dell'operazione''. ''Il Potenziale Partner (ovvero lo Sceicco, ndr) ha reso le usuali dichiarazioni e garanzie in merito alla propria consistenza patrimoniale per far fronte ad investimenti di questo tipo'' specifica la nota prima di sottolineare che ''non sono state rilasciate formali garanzie con riferimento all'esecuzione delle proprie obbligazioni''. ''L'unica condizione per la chiusura dell'operazione è l'effettivo pagamento del prezzo dell'investimento effettuato - conclude quindi il comunicato emesso in mattinata - Il termine ultimo per il versamento del corrispettivo da parte del Potenziale Partner e' il 14 Marzo 2013. Indipendentemente dall'esito della trattativa, James Pallotta continuera' a mantenere la gestione delle operazioni di A.S. Roma S.p.A.''.