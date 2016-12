Napoli e Lazio, vietato fallire

- In questa giornata di campionato che non finisce più, è arrivato il giorno di. Appese a un destino comune, le formazioni di Petkovic hanno un solo risultato possibile. Il Napoli, impegnato a Udine, deve vincere per non perdere contatto dalla Juventus nella settimana che porterà, venerdì, allo scontro diretto del San Paolo. La Lazio, invece, grazie al pareggio tra Milan e Inter , ha l'occasione di piazzare lo scatto Champions.

Più facile, almeno a bocce ferme, la partita dei romani. Più complicata, assai più complicata, quella degli azzurri. La Lazio, che in campionato ultimamente ha perso qualche colpo importante, se la vedrà con il Pescara. Senza Klose ormai da tempo immemore, il tecnico dei biancocelesti si affiderà una volta ancora a, che, va detto, sta tenendo su la baracca mica male. In conferenza stampa, alla vigilia del match,ha chiarito che "la sua Lazio va rispettata" perché è lassù da inizio campionato e le sue parole non fanno una piega. Però, visto anche che il prossimo avversario sarà il Milan, battere il Pescara assume anche in questo senso un'importanza decisiva. Rispetto alla coppa le variazioni di formazione non dovrebbero essere esagerate. In difesapotrebbe alla fine essere confermato (ha fatto benissimo con il 'Gladbach), ma il sacrificato stavolta dovrebbe essereche, in effetti, ha un certo bisogno di rifiatare. Per il resto soliti noti, con l'unica possibile variazione a centrocampo tra

Cambierà invece qualcosa di più Mazzarri. Il giovedì di Europa League ha evidenziato un calo fisico che va ovviato con l'inserimento di forze fresche. Per questo a sinistra dovrebbe toccare ad Armero e a destra il tecnico dei partenopei dovrebbe far spazio a Mesto. Più del Napoli, però, la sensazione è che conti l'Udinese. Quando Guidolin trova Muriel e Di Natale in stato di grazia, la serata (ore 19, diretta su Premium. La Lazio sarà sui nostri canali alle 21) diventa dura per qualunque avversario. E, in più, giocare sapendo di avere un solo risultato utile potrebbe non essere facilissimo per il Napoli. La consolazione, se tale può essere considerata, è il ritorno di Diego Armando Maradona. Una vittoria al Friuli sarebbe anche un buon bentornato per il Pibe de Oro. Prima di pensare solo ed esclusivamente alla Juve.

