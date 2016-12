Stramaccioni: "Ragazzi bravi a reagire, potevamo anche vincere"

- Un pareggio tutto sommato giusto. Questa è l'analisi post derby del tecnico dell': "Il Milan ha fatto un grande primo tempo, ma noi ci siamo riorganizzati nella ripresa sia tatticamente che mentalmente. Abbiamo finito in crescendo e credo che l'1-1 faccia più felici noi". I meriti sono della squadra: "Questi ragazzi non meritano tutte queste critiche, la partita l'hanno girata loro nel secondo tempo".

Il pareggio non cambia la situazione di classifica in chiave Champions League ma tiene in corsa i nerazzurri: "Il Milan ha fatto un grande primo tempo - ammette Stramaccioni - e ha dimostrato di essere in grande forma. Noi abbiamo fatto meglio nella ripresa con qualche accorgimento tattico ma è stata la voglia dei ragazzi di rimontare che ha fatto tutto. La posizione di Boateng ci ha messo in difficoltà perché veniva dentro al campo alle spalle dei mediani. E' stato un errore interpretativo, ma poi li abbiamo messi noi in difficoltà spostando Guarin". Nel derby ha giocato Cassano come prima punta: "Dopo l'infortunio di Milito bisogna provare delle situazioni nuove, questa può essere una. Oggi ha fatto bene e lo rivedremo spesso in quel ruolo".

Infine Stramaccioni si toglie un sassolino dalla scarpa: "Le critiche più ingiuste sono quelle della squadra. Giusto che si critichi me che sono un novizio della Serie A. Come noi a Firenze, la Lazio ha perso male a Siena: a loro un brutto passo falso, per noi una tragedia. C'è troppa volubilità nel giudizio sulla squadra. Poi io sono il primo a metterci la faccia, ma la squadra ha avuto tantissimi problemi.