Petkovic: "La Lazio merita di più"

- Dopo cinque partite senza vittorie in serie A, ladeve ripartire. "Contro ildobbiamo dare tutto, entrare in campo e vincere: non ci sono alibi" il monito di. "non ci sarà. Temo un po' il calo dopo la partita europea, potrebbero essercinella formazione" anticipa il tecnico serbo. Infine ribadisce che, secondo lui, la sua squadra gode di scarsa considerazione: "".

Petkovic è sembrato ottimista su Ederson e Onazi: "Il brasiliano a Siena ha giocato bene, questo può far ben sperare per il futuro. Onazi l'ho visto bene, può diventare un'ottima alternativa". In ogni caso la formazione non sarà condizionata dai giocatori in diffida in vista del Milan. Poi parla di Saha: "Altri che hanno qualche vantaggio, ma potrebbe darci qualche soddisfazione in più".

Infine, gli è stato chiesto chi teme di più tra Milan e Inter: "Nessuno. Grande rispetto per entrambe. Ma se siamo a pari punti con il MIlan e uno sopra all'Inter significa che non abbiamo fatto male. Anche se alla fine si parla solo di altre squadre" conclude Petkovic.