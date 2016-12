Conte: "Giovinco? Fischi inopportuni"

è contento dalla vittoria sul Siena , ma bacchetta e spaventa i tifosi della. "I fischi a Giovinco? lnopportuni. A volte viene fischiato anche chi sbaglia un appoggio. Non mi piace, non dobbiamo dimenticare dove veniamo. La pressione sale, i tifosi devono starci vicini", ha detto. Poi un messaggio: "La mia ambizione è di allenare all'estero, ma adesso il mio pensiero è solo per la Juve, far bene in Italia e in Europa, un sogno".

Parlando della partita, Conte ha reso merito agli avversari: "Abbiamo avuto un buon approccio, contro una squadra in buonissima salute. Sapevo che non sarebbe stata facile, per questo ho tenuto alta la tensione e ora faccio i complimenti ai ragazzi che sono stati davvero bravi. Sono contento per il gol di Giovinco e per come è venuto, ogni volta cerchiamo di curare minuziosamente tutti i dettagli, compresi i calci piazzati". Proprio tornando su Giovinco, l'allenatore bianconero ha sottolineato di non averlo "mai messo in discussione, ci ha dato tantissimo, aveva bisogno di rifiatare dopo aver tirato la carretta con un grosso dispendio fisico e mentale".

BUFFON: "A NAPOLI SENZA FARE CALCOLI"

Gigi Buffon è stato poco protagonista, ma quando è stato chiamato in causo lo ha fatto alla grande. "E’ stata una buona parata - ha detto - ma il quoziente di difficoltà cambia sempre e dipende da tante cose: da come sei piazzato, dal veder partire il pallone, dalla velocità del tiro... La differenza tra me e un portiere di serie B o C credo che sia impercettibile per quanto riguarda la capacità di parare o di effettuare uscite. Quello che cambia al limite può essere la sicurezza che riesci a trasmettere alla squadra. Ho ancora voglia di stupire e questo mi permette di concentrarmi e di affrontare gli allenamenti e le partite nel modo giusto. Sono gli ultimi anni della mia carriera e non voglio lasciare nulla per strada. Quando poi mi rendo conto di arrivare a una partita poco concentrato, ripenso all’errore fatto contro la Samp e ritrovo subito la giusta mentalità". La vittoria contro il Siena è il miglior trampolino di lancio possibile in vista della sfida del San Paolo: "A Napoli andremo senza fare calcoli, anche perché quando ci proviamo, i conti non tornano mai. Dovremo semplicemente affrontare la gara come sempre, secondo le nostre caratteristiche, senza snaturarci".

POGBA: "IL MIO GOL? CONTA AVER VINTO"

Paul Pogba è arrivato a quota cinque gol, un record se si pensa alla sua brevissima storia juventina. "ll mister e i compagni mi dicono sempre di provarci e a volte sento anche lo stadio che mi invita a tirare. Ne ho avuto la possibilità ed è andata bene, anche se la cosa più importante è che la squadra abbia vinto. Il gol lo dedico alla nipotina del mio manager Walid, che in questo momento è malata. Come ho esultato? Con un ballo studiato con i miei amici. Balliamo così con la musica di Buba, un rapper francese . Personalmente sono contento, perché al mio primo anno qui alla Juve ho già segnato cinque reti. Mi staranno guardando anche altri club? Non mi interessa. Io sto benissimo qui e voglio ancora giocare a lungo con questa maglia", ha detto il francese.

ANDREA BARZAGLI: "ADESSO GUARDIAMO IL NAPOLI"

Mai, come questa volta, Andrea Barzagli aveva gli occhi puntati addosso. Con una diffida sulle spalle, la sfida con il Siena poteva rappresentare un rischio in vista dello scontro diretto con il Napoli. Invece il difensore toscano ha risposto alla sua maniera, con una prestazione tutta grinta e concentrazione. "E' sempre importante poter stare davanti. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Siamo stati bravi a sbloccarla, nel secondo tempo abbiamo sofferto un po’ di più ma va bene così, siamo contenti. La diffida? Non ci si può far influenzare da una cosa così quando si è in campo. Se fosse arrivata l’ammonizione non ci sarebbero stati problemi, siamo una squadra forte e avrebbe giocato qualcun altro che non avrebbe fatto sentire la mia assenza. Ora daremo un’occhiata alla partita del Napoli, così come guardiamo le altre. Ci prepareremo al meglio per la sfida di venerdì".

LICHTSTEINER: "SEGNO PERCHE' SIAMO OFFENSIVI"



E con questo sono quattro.ormai ci ha preso gusto e continua a timbrare il cartellino con una puntualità insolita per quello che una volta era un terzino. "Sono stato fortunato, perché ho segnato grazie a un rimpallo, ma sono anche contento, perché è servito a sbloccare il risultato. Segno di più perché abbiamo una mentalità offensiva e il nostro modulo mi porta ad essere spesso “alto”, vicino alla porta e quindi ad avere buone occasioni", l'ammissione dello svizzero. Ora la Juve ha già la testa al San Paolo: "Dovessimo vincere contro il Napoli per loro si farebbe davvero dura, ma non potrà comunque essere un risultato decisivo per la lotta scudetto. Mancheranno ancora 11 partite e sono troppe perché si possa già pensare di chiudere il discorso".