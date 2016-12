Serie A: la Juve non sbaglia con il Siena

- Lanon incanta, ma regola l'insidiosa praticae per una notte manda il Napoli a -7. Allo "Stadium" finisce 3-0 una partita poco brillante dei bianconeri. La squadra di Conte va in vantaggio al 30', quando Pegolo anticipa Lichtsteiner, ma respinge sulla tibia dello svizzero il pallone, che rotola in rete. Nella ripresa la Juve rallenta e Giovinco al 29' e Pogba al 44' chiudono i conti. Una traversa e un palo per il Siena nel finale.

LA PARTITA

Conte temeva il Siena e non solo per gli scalpi pesanti raccolti negli ultimi tempi dai toscani. Non aveva chiesto una bolgia (che non c'è stata) per caso. Alla fine ha avuto ragione lui, anche se non è finita come temeva. La Juve infatti ha conquistato i tre punti necessari per mettere pressione al Napoli, impegnato lunedì sera a Udine, prima dello scontro diretto del San Paolo. Ma non ha certo impressionato, raccogliendo un risultato troppo tondo per quanto fatto vedere, soprattutto nella ripresa. Sta di fatto che arrivare sotto il Vesuvio con un minimo di 4 punti di vantaggio allenterà la pressione sulla capolista.

Certo, dopo aver steso Inter e Lazio, era difficile aspettarsi che il Siena giocasse allo stesso modo sul campo della Juve. E così è stato, con un primo tempo a senso unico e Buffon pressoché inoperoso. Non che i bianconeri abbiano creato occasioni a valanga, ma il pallino del gioco è sempre stato nei piedi di Pirlo e compagni. In particolare Vucinic è un vulcano di idee, che spesso, però, non vengono capite dai compagni. Così Pegolo è chiamato a intervenire solo su un bel tiro a giro di Marchisio e un colpo ravvicinato di Giovinco. Il colpo, quello di fortuna, arriva alla mezz'ora, quando il solito Vucinic apre per l'inserimento di Lichtsteiner. Lo svizzero è in leggero ritardo, ma Pegolo, in uscita, respinge sulla sua tibia e il pallone rotola in porta. Vantaggio interno e Siena, graziato da Pogba con un rasoterra centrale dall'altezza di dischetto, costretto a cambiare regime.

E nella ripresa il regime cambia, ma è quello della Juve, che rallenta i ritmi e si accontenta di controllare. Pirlo manca di un soffio un pallonetto spettacolare, ma poi il Siena non corre altri rischi e Iachini decide di inserire anche Pozzi per provare il colpaccio. A questo punto, però, arriva il raddoppio bianconero con un gol rabbioso di Giovinco, che spegne le speranze ospiti. Almeno sulla carta visto che nel giro di pochi minuti i toscani costringono Buffon a una deviazione sulla traversa su colpo di testa di Emeghara e colpiscono un palo con Terlizzi. Due brividi ai quali risponde Pogba, che conclude la sua cavalcata con un rasoterra imprendibile. Tutto è bene quel che finisce bene, insomma, compreso il ritorno in campo di Chiellini dopo oltre due mesi di assenza e le ammonizioni pesanti evitate da Barzagli e Pirlo soprattutto.

LA PARTITA MINUTO PER MINUTO

LE PAGELLE

Licthsteiner 7 E' probabilmente l'uomo più in forma di questo periodo. Fortunato sul gol, ma i suoi inserimenti fanno sempre male

Giovinco 6,5 Segna e non festeggia, dimostrando che le critiche gli fanno male. I tifosi non lo adorano, ma i suoi numeri (7 gol in campionato, 11 in stagione) meriterebbero maggiore apprezzamento

Vucinic 5,5 Cerca spesso l'imbeccata decisiva per un compagno, ma a volte esagera. Poi sparisce di colpo e Conte si arrabbia

Pegolo 5 Colpevole sul primo gol, non impeccabile sul secondo, rovina così una partita da protagonista

Rosina 6 Becccato per i suoi trascorsi al Torino, è brillante nel primo tempo, ma poi non riesce più a essere incisivo

Emeghara 6,5 Una sola palla buona e un quasi-gol al quale dice no solo un miracoloso Buffon

IL TABELLINO

JUVENTUS-SIENA 3-0

Juventus (3-5-2): Buffon 7; Barzagli 6,5, Bonucci 6,5, Peluso 6; Lichtsteiner 7, Pogba 6,5, Pirlo 6,5, Marchisio 5,5, Asamoah 6 (32' st Chiellini 6); Vucinic 5,5 (20' st Matri 5,5), Giovinco 6,5 (36' st Giaccherini 6). A disp.: Storari, Rubinho, Marrone, Isla, Vidal, Padoin, Quagliarella, Anelka. All.: Conte.

Siena (3-4-2-1): Pegolo 5; Teixeira 6, Terlizzi 6,5, Felipe 5,5; Belmonte 6, Bolzoni 6, Della Rocca 6 (47' st Verre sv), Rubin 6; Rosina 6 (29' st Agra 6), Valiani 5,5 (20' st Pozzi 6); Emeghara 6,5. A disp.: Farelli, Uvini, Valiani, Paci, Mannini, Bogdani, Sestu, Paolucci, Reginaldo. All.: Iachini

Arbitro: Celi

Marcatori: 30' Lichtsteiner, 29' st Giovinco, 44' st Pogba

Ammoniti: Della Rocca (S), Bonucci (J)

Espulsi: -