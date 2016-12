Nevica sulla Serie A: Atalanta-Roma si gioca

foto SportMediaset Correlati Bologna-Fiorentina rinviata per neve

LE PREVISIONI METEO

Bologna-Fiorentina a parte , e in attesa del derby milanese, si giocheranno regolarmente le partite pomeridiane della 26.a giornata di Serie A. Anche a Bergamo, infatti, si è deciso di scendere in campo alle 15, quandosi sfideranno su un campo riscaldato e perfettamente praticabile. Pure gli spalti sono stati resi agibili e per questo la partita si disputerà. Stesso discorso a, dove i gialloblù ospitano il Catania.

ATALANTA-ROMA SI GIOCA A Bergamo nevica da qualche ora e a preoccupare non era la tenuta del terreno di gioco, ma la sicurezza dell'impianto, ovviamente innevato. Alla fine si è deciso di scendere in campo, visto che gli spalti sono stati liberati dal manto bianco. Perlomeno la curva nord è stata spalata ed è quindi agibile, mentre la curva sud e i settori ospiti resteranno chiusi. Gli spettatori verranno collocati in altre zone dello stadio.

PARMA-CATANIA SI GIOCA In Emilia ha nevicato abbondantemente e, infatti, a Bologna è già stato deciso il rinvio. La neve si è però attenuata con il passare delle ore e, attualmente, ha dato tregua. Il campo sarà pesante ma "accessibile". Nel frattempo è arrivata la decisione: si gioca regolarmente