Lotta salvezza, Palermo-Genoa: vince la paura

Palermo e Genoa si dividono la posta in palio nella delicata sfida salvezza al Barbera. Troppa la paura di perdere per entrambe le squadre, che concludono il match a reti inviolate. Pareggio più utile al Genoa, che mantiene inalterato il vantaggio sui rosanero, ultimi in classifica. Nel primo tempo agli uomini di Ballardini negato un rigore. Nella ripresa Frey salva il risultato su Boselli. Aronica espulso al 76'.

Attimi di paura a fine partita per Granqvist. Il difensore del Genoa ha accusato un lieve malore una volta rientrato negli spogliatoi con mal di testa e giramenti di capo. Soccorso dallo staff medico, il giocatore è stato trasportato in ospedale per accertamenti. Gli esami non sembrano aver riscontrato nulla di grave, ma i medici stanno valutando il ricovero per tenere lo svedese sotto osservazione.