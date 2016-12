Strama: "Out Cassano? Possibile"

foto SportMediaset Correlati La Curva Nord: "Niente ululati a Balotelli"

Moratti: "milan favorito"

Mazzoleni arbitra il derby 16:08 - Alla vigilia del derby, Stramaccioni non dà indizi sulla formazione e, anzi, cerca di mischiare le carte: "Per vincere il derby bisogna considerare tutto, anche qualche esclusione eccellente. Questo non significa che Cassano non giocherà". Il tecnico punta sui senatori: "In queste partite, avere in campo giocatori con esperienza è importante. E noi ne abbiamo più di loro. Se è decisiva per il 3° posto? No, ci sono ancora tante gare da giocare". - Alla vigilia del derby,non dà indizi sulla formazione e, anzi, cerca di mischiare le carte: "Per vincere il derby bisogna considerare tutto, anche qualche esclusione eccellente. Questo non significa che Cassano non giocherà". Il tecnico punta sui: "In queste partite, avere in campo giocatori con esperienza è importante. E noi ne abbiamo più di loro. Se èper il 3° posto? No, ci sono ancora tante gare da giocare".

Il Milan è in un ottimo momento di forma, ma Stramaccioni rimane ottimista: "Loro vengono da una gara in Champions in cui non hanno permesso al Barcellona di tirare in porta, noi veniamo da qualche risultato negativo. Anche l'anno scorso siamo arrivati al derby come se fossimo la vittima della situazione, e poi abbiamo dato filo da torcere. A Firenze abbiamo sbagliato tutto ed era importante giocare subito perché ci siamo scrollati di dosso alcune sensazioni. Facendo male giovedì avrei potuto percepire qualche brutto segnale, ma abbiamo fatto bene e quindi sono felice".



Per quanto riguarda la formazione, sarà difficile il recupero di Ranocchia: "Per quanto sia fondamentale il derby, Andrea giocherà solo se non rischierà nulla e al momento è più no che sì". Probabile, dunque, l'impiego di Chivu al suo posto: "Se Andrea stesse bene cercherei di non rischiare Cristian, invece dovremo chiedergli di stringere i denti. Bisogna fare di necessità virtù, siamo in emergenza totale".



La gara non sarà decisiva per il terzo posto ("Ci sono ancora tante partite da giocare"), ma vincerla sarebbe fondamentale: "In queste partite, avere in campo giocatori con esperienza è importante. E noi ne abbiamo più di loro. Abbiamo un giusto mix di giovani e calciatori esperti per giocare questa sfida. Se è il derby di Balotelli? E' un calciatore forte e di talento che ha giocato anche nell'Inter. Ma domenica ce ne saranno tanti di giocatori che hanno scritto la storia del calcio".