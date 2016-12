"Fischi sì, niente ululati a Balo"

foto SportMediaset Correlati Moratti: "Milan favorito"

Ranocchia salta il derby

Inter-Milan: arbitra Mazzoleni 17:07 - "Fischiatelo... esprimete come volete il vostro dissenso, ma evitate gli ululati e le parole negro, nero, di colore". Recita così il comunicato apparso sul sito della Curva Nord interista, che verrà anche distribuito all'ingresso di San Siro, per sensibilizzare i tifosi nerazzurri a non rivolgere cori razzisti nei confronti dell'odiato ex Mario Balotelli in occasione della sfida di domenica sera col Milan. "Non permetteremo di rovinare il derby". - "Fischiatelo... esprimete come volete il vostro dissenso, ma evitate gli ululati e le parole negro, nero, di colore". Recita così il comunicato apparso sul sito dellainterista, che verrà anche distribuito all'ingresso di, per sensibilizzare i tifosi nerazzurri a non rivolgere cori razzisti nei confronti dell'odiato exin occasione della sfida di domenica sera col. "Non permetteremo di rovinare il derby".

"Non abbiamo voglia di dare la soddisfazione a 11 giovani ultramilionari di mandare a casa 80000 anime 'inebriate dal profumo della stracittadina' - si legge ancora nel comunicato della Curva Nord - Evitiamoci di farci sentenziare ancora contro, di fargli colpire nel mucchio, di farci usare come nuovi 'dio del male' di turno... Anche perché un ultras che si fa diffidare per Mario Balotelli può solamente sputarsi in faccia da solo... Contiamo sulla vostra maturità gente...". L'Inter è già stata multata per cori razzisti contro SuperMario in occasione della partita contro il Chievo.