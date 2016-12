Bologna-Fiorentina rinviata per neve

foto SportMediaset

17:49

- Alaera prevista, ma non così forte: 6-7 centimetri di precipitazioni. La partita di domenica alle 15 al Dall'Ara contro laè stata quindi rinviata. La decisione è arrivata al termine della riunione del GOS. Il derby dell'Appennino si giocherà quindi martedì alle ore 20 sempre che le condizioni meteo non peggiorino ulteriormente. Nessun problema, invece, per