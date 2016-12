Conte: "Non pensiamo al Napoli"

foto SportMediaset Correlati La pagina della Juventus 18:00 - Alla vigilia del match contro il Siena, Conte alza la guardia e avvisa: "Non pensiamo assolutamente al Napoli ma al Siena, che sarà un avversario molto duro. Affrontiamo una squadra che è in grande forma, ci farà soffrire. Sulla carta può sembrare una gara facile, ma non dobbiamo dare nulla per scontato perché sarà una partita complicata". Il tecnico chiama i tifosi: "Mi aspetto che lo stadio sia davvero una bolgia, abbiamo bisogno di loro". - Alla vigilia del match contro ilalza la guardia e avvisa: "Non pensiamo assolutamente al Napoli ma al Siena, che sarà un avversario molto duro. Affrontiamo una squadra che è in grande forma, ci farà soffrire. Sulla carta può sembrare una gara facile, ma non dobbiamo dare nulla per scontato perché sarà una partita complicata". Il tecnico chiama i: "Mi aspetto che lo stadio sia davvero una bolgia, abbiamo bisogno di loro".

Il tecnico teme cali di concentrazione e, per questo, tiene alto il livello d'attenzione: "Quella col Siena è la partita più importante che ci attende e dobbiamo pensare solamente a quella. Qualcuno dirà: 'eh ma il Siena non è il Real Madrid'. Ma affrontiamo una squadra che è in grande forma, ha battuto Inter e Lazio e con un pizzico di fortuna avrebbe potuto battere anche il Bologna. Sulla carta può sembrare una gara facile, ma non dobbiamo dare nulla per scontato perché sarà una partita complicata. Quindi, mi aspetto che lo Juventus Stadium sia davvero una bolgia, perché abbiamo bisogno dei nostri tifosi".



Conte non effettuerà alcun turnover in ottica Napoli, ma rischia di dover fare a meno di Vidal: "Venerdì non si è allenato ma vediamo come va dopo. Vi posso dire che Giovinco sta bene, farò le mie valutazioni dopo l'allenamento di oggi (sabato, ndr), perché la formazione non l'ho ancora scelta". Spazio anche a un commento su Milan-Barça, visto che l'allenatore era presente a San Siro: "Ho pensato che il campionato italiano è di gran valore, è competitivo ai massimi livelli e ora lo stiamo dimostrando in Europa. Complimenti ad Allegri e al Milan per la magnifica prestazione".