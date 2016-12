Serie B: il Novara esagera, 6-0 allo Spezia

- Non si ferma la risalita delin Serie B. I piemontesi, guidati da Aglietti, hanno dominato l'anticipo della 27.ma giornata, passando 6-0 in casa dello Spezia. In gol(con papera di Guarna che si ripete su),. Nell'anticipo delle 19 lanon ha avuto pietà del Grosseto ultimo in classifica. Al Menti i campani passano 2-1 grazie ai gol di Zito e Bruno.

Otto vittorie nelle ultime dieci partite di campionato. Questo è il bottino deldi Aglietti che in casa dello Spezia, travolge senza appello i bianconeri di Atzori. In una partita dominata c'è spazio per il palo di Crescenzi che anticipa di pochi secondi il gol di Fernandes (classe 1994). La papera di Guarna spiana poi la strada al Novara che chiude l'intervallo in vantaggio di due reti e dilaga nella ripresa con i tiri dal limite di Seferovic, Gonzalez e Pesce. Nel finale c'è tempo anche per il sesto gol, di Lazzari, ancora una volta aiutato da un Guarna decisamente insufficiente. Per lo Spezia, capace solo di colpire un palo con Pichlmann, una serata amara conclusa con la contestazione dei propri tifosi.

Nell'altro anticipo la Juve Stabia supera di misura il fanalino di coda Grosseto grazie a una zampata di Bruno a un quarto d'ora dal termine. In precedenza il vantaggio di Zito era stato pareggiato da Mancino.

LA CLASSIFICA