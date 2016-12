Mazzarri: "Compromessa all'andata"

foto SportMediaset 23:49 - Quasi rassegnato, Mazzarri spiega così l'eliminazione dall'Europa League: "Avevamo compromesso la qualificazione all'andata. Se avessimo fatto gol subito sarebbe stato più facile credere nell'impresa, ma purtroppo siamo stati poco decisi e concreti su un campo difficile". Il pensiero del tecnico va già alla lotta scudetto: "Dobbiamo recuperare al più presto energie per il campionato dove ci aspettano due gare difficilissime (Udinese e Juve, ndr)". - Quasi rassegnato, Mazzarri spiega così l'eliminazione dall'Europa League: "Avevamo compromesso la qualificazione all'andata. Se avessimo fatto gol subito sarebbe stato più facile credere nell'impresa, ma purtroppo siamo stati poco decisi e concreti su un campo difficile". Il pensiero del tecnico va già alla lotta scudetto: "Dobbiamo recuperare al più presto energie per il campionato dove ci aspettano due gare difficilissime (Udinese e Juve, ndr)".

Il tecnico, che ha schierato il Napoli con un 4-3-3, ammette di aver sbagliato modulo: "Stasera nel secondo tempo ho schierato un 4-2-3-1 super offensivo per dare pressione agli avversari ed invece noi non siamo riusciti a fare nemmeno un gol mentre il Viktoria ci ha punito due volte in contropiede. Questo è un dato che deve farci riflettere, noi abbiamo un organizzazione di gioco ben collaudata da 3 anni e mezzo e bisogna continuare sulla vecchia strada senza fare cose diverse da quelle che sappiamo fare bene".



L'eliminazione, infine, potrebbe essere un vantaggio per il campionato: "Di sicuro non è uno svantaggio - dice Mazzarri -. Con le settimane tipo avevamo fatto cinque vittorie e due pareggi ma di fronte a Fiorentina e Lazio in trasferta. Noi possiamo stare a certi livelli solo se lavoriamo al meglio e siamo al top fisicamente e mentalmente".