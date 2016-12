Europa League: Napoli eliminato

foto SportMediaset Correlati Mazzarri: "Compromessa all'andata"

Liverpool e A. Madrid fuori, Chelsea a fatica: tutti i risultati 00:26 - Nessuna rimonta per il Napoli, che perde 2-0 in casa del Viktoria Plzen e viene eliminato dall'Europa League. In Repubblica Ceca, nel ritorno dei sedicesimi di finale, agli azzurri di Mazzarri sarebbe servito un miracolo per ribaltare lo 0-3 dell'andata. Arriva invece una sconfitta netta firmata dalle reti di Kovarik (51') e Tecl (74'). Agli ottavi i cechi se la vedranno contro il Fenerbahce, che ha eliminato il Bate Borisov. - Nessuna rimonta per il, che perde 2-0 in casa dele viene eliminato dall'. In Repubblica Ceca, nel ritorno dei sedicesimi di finale, agli azzurri disarebbe servito un miracolo per ribaltare lo 0-3 dell'andata. Arriva invece una sconfitta netta firmata dalle reti di(51') e(74'). Agli ottavi i cechi se la vedranno contro il, che ha eliminato il

LA PARTITA

Che l'impresa sarebbe stata quasi impossibile, si sapeva. Il Napoli, però, non ci va mai vicino e, quasi, nemmeno ci prova. Per l'assalto, Mazzarri parte senza Cavani ma si presenta con un tridente iper offensivo. Calaiò al centro e Pandev-Insigne larghi, supportati (in teoria) dalle discese dei terzini (Maggio e Zuniga). Il modulo (4-3-3), come intuibile dagli interpreti, è di quelli aggressivi. Il problema è che i cechi scelgono di difendere lo 0-3 dell'andata nello stesso modo con cui gli azzurri vogliono impostare la partita. Ovvero, attaccando. Le intenzioni del Viktoria sono chiare già dopo due minuti, quando Bakos va subito vicino al vantaggio. Il Napoli reagisce presto, promettendo anche bene: Insigne e Calaiò ci provano dalla distanza al 6' e al 9'. Peccato che, da lì in poi, ci sia il nulla.



Pandev si muove poco e Calaiò non tiene un pallone. Behrami si nota solo per i falli, Donadel non entra mai in partita. Maggio, poi, non spinge mai. Con questi presupposti, segnare anche solo una rete diventa assai complicato e i cambi a inizio ripresa non mutano affatto l'inerzia della gara. Mazzarri lancia nella mischia Cavani (per Behrami) e Inler (per Donadel) passando a un 4-2-4 disperato. Il match, però, finisce dopo sei minuti, quando Kovarik impatta col sinistro un cross da destra di Rajtoral: la palla sfugge a De Sanctis e il Viktoria, di fatto, è qualificato agli ottavi di finale. I cechi, mai appagati, continuano a macinare gli avversari e infilano il 2-0 con Tecl (29'), che in contropiede piazza la sfera sul secondo palo lasciando immobile il povero De Sanctis. La squadra di Mazzari, solo a questo punto, si fa vedere dalle parti di Kozacik con qualche guizzo di Insigne e con le conclusioni di Cavani, in cerca di gloria personale. Il Napoli se ne va così dall'Europa, negli ultimi tempi diventata quasi un peso. Ora avrà testa e gambe solo per il campionato: per capire se la scelta sarà stata appropriata, bisognerà però attendere la fine.

LE PAGELLE



Maggio 4,5 - Controfigura dello stantuffo che tutti conoscono. Fatica a superare la metà campo, poi si fa trascinare dal nervosismo.



De Sanctis 5 - Prima tieni in piedi la squadra con un paio d'interventi importanti. Poi commette una papera in occasione del vantaggio ceco. Cominciano a diventare un po' troppe...



Pandev 5 - Si impegna anche, ma proprio non ce la fa. E' lento, prevedibile, leggibile.



Calaiò 4,5 - Titolare al posto di Cavani, è pressoché inesistente nel primo tempo. Esce dal guscio nei minuti finali, quando ormai è troppo tardi.

IL TABELLINO



VIKTORIA PLZEN-NAPOLI 2-0

Viktoria Plzen (4-2-3-1): Kozacik 6,5; Reznik 6, Cisovsky 6, Prochazka 6, Limbersky 6,5; Darida 6,5, Horvath 6,5; Rajtoral 7 (38' st Fillo sv), Kolar 7 (44' st Stipek sv), Kovarik 7; Bakos 6,5 (12' st Tecl 7).

A disp.: Pavlik, Hejda, Zeman, Duris. All.: Vrba 6,5

Napoli (4-3-3): De Sanctis 5; Maggio 4,5, Gamberini 5 (20' st Cannavaro 5,5), Rolando 5,5, Zuniga 6; Behrami 5,5 (1' st Inler 6), Donadel 4,5 (1' st Cavani 5,5), Dzemaili 5,5; Pandev 5, Calaiò 4,5, Insigne 5,5.

A disp.: Rosati, Campagnaro, Mesto, El Kaddouri. All.: Mazzarri 5

Arbitro: Kassai (Ungheria)

Marcatori: 6' st Kovarik (V), 29' st Tecl (V)

Ammoniti: Limbersky, Bakos, Darida (V); Behrami, Donadel, Gamberini, Cavani, Maggio (N)

Espulsi: -

CESARE ZANOTTO