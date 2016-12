Europa League, Inter agli ottavi

foto SportMediaset Correlati LA CRONACA DEL MATCH 22:00 - L'Inter non fallisce in Europa League. Forti del 2-0 dell'andata, gli uomini di Stramaccioni battono il Cluj anche in Romania e si qualificano per gli ottavi vincendo 3-0. Guarìn firma una doppietta. Al 22' il centrocampista colombiano porta in vantaggio i nerazzurri dopo un numero di Alvarez, poi al 45' approfitta di un'indecisione di Felgueiras e segna la rete del raddoppio. Benassi chiude poi i conti all'89'. - L'Inter non fallisce in. Forti del 2-0 dell'andata, gli uomini dibattono ilanche ine si qualificano per gli ottavifirma una doppietta. Al 22' il centrocampista colombiano porta in vantaggio i nerazzurri dopo un numero di, poi al 45' approfitta di un'indecisione die segna la rete del raddoppio.chiude poi i conti all'89'.

LA PARTITA La Transilvania, dunque, non spaventa l'Inter. Con gli uomini contati e lo spettro del terribile infortunio di Milito ancora vivo, Stramaccioni porta a casa il massimo del risultato con il minimo sforzo e risparmia energie preziose in vista del derby. Cassano e Palacio in campo dal primo minuto sembrano un azzardo, ma l'obiettivo è subito chiaro. Cambiasso & Co. vogliono chiudere il discorso qualificazione nel più breve tempo possibile: meglio affidarsi ai piedi buoni. Il Cluj ci prova, ma la sua partita dura solo fino al 22', quando Alvarez risponde all'appello di Stramaccioni. "Ricky Maravilla" inventa un numero sulla destra e lancia Palacio, che regala a Guarìn la palla per il vantaggio. Dopo il gol, i romeni abbassano la testa e il divario tecnico tra le due squadre fa la differenza. Match in discesa per i nerazzurri, che al 45' raddoppiano ancora con Guarìn. Il colombiano duetta con Cassano sulla fascia e poi, in tandem con Alvarez, approfitta di un'incertezza di Felgueiras.



Due gol di Palacio all'andata, due gol di Guarìn al ritorno. A fine primo tempo partita chiusa. Nella ripresa l'Inter pensa già al Milan e Stramaccioni manda in campo subito Benassi al posto di Palacio e Pasa al posto di Alvarez. Poi tocca a Guarìn sedersi in panchina. Meglio non rischiare, non si sa mai. Inter in controllo e il match si trascina senza sorprese fino al novantesimo. In mezzo c'è spazio per qualche giocata, per una fortunata deviazione di Handanovic, che nega il gol a Hora, per una traversa dei romeni e per il primo gol di Benassi, che fissa il punteggio sul 3-0. Archiviata la pratica Cluj, agli ottavi l'Inter troverà il Tottenham. Occhio agli ultimi minuti.



LA CRONACA DELLA PARTITA

LE PAGELLE Guarìn 7,5: decide la partita con una doppietta. Si fa trovare sempre nel posto giusto al momento giusto Alvarez 7: il numero che innesca l'azione del primo gol vale il prezzo del biglietto. Certo il Cluj non è un test di alto livello, ma la prestazione è da "Ricky Maravilla" Palacio & Cassano 6,5: giocano in punta di piedi, per evitare qualsiasi rischio, ma la qualità delle loro giocate è troppo per il Cluj. Camora 4,5: fatica per tutta la partita, il cartellino rosso da ultimo uomo corona una prestazione da dimenticare

IL TABELLINO CLUJ-INTER 0-3

Cluj (3-4-1-2): Felgueiras 5; Cadù 5,5, Piccolo 5,5, Rada 5 (37' Kapetanos 5,5); Pinto 5, Sepsi 5,5, Godemeche 5, Camora 4,5; Muresan SV (9' Hora 6,5); Rui Pedro 6 (26' st Diogo Valente SV), Maah 6. A disposizione: Stancioiu, Maftei, Celestino, Bjelanovic. All. Paulo Sergio

Inter (4-4-2): Handanovic 7; Zanetti 6, Ranocchia 5,5, Juan Jesus 6, Alvaro Pereira 6; Guarìn 7,5 (21' st Mbaye SV), Cambiasso 6, Kovacic 5,5, Alvarez 7 (9' st Pasa 6); Palacio 6,5 (1' st Benassi 6,5), Cassano 6,5. A disposizione: Belec, Chivu, Gargano, Terrani. All. Stramaccioni

Arbitro: Pawel

Marcatori: 22' Guarìn, 45' Guarìn, 44' st Benassi

Ammoniti: Kovacic (I), Kapetanos, Cadù (C)

Espulsi: 35' st Camora (C) per fallo da ultimo uomo





STEFANO RONCHI