Europa League: l'Atletico va fuori

- Un gol dinon basta all': i detentori dell'Europa League salutano ai sedicesimi. Passa il, che aveva vinto 2-0 in Spagna. Trema ilma alla fine conquista il pass: merito di un gol al 93' di Hazard, che regala l'1-1 contro loCuoreche batte 3-1 lo Zenit di Spalletti ma non basta dopo lo 0-2 della prima gara. Avanti ilche troverà l'Inter: 1-1 con il Lione (2-1).

Vittoria batticuore delche dopo lo 0-0 va a prendersi la qualificazione con un rigore di Ameobi contro ilUn rigore di Cristian al 46' del primo tempo contro ilfa volare ilin una partita a porte chiuse.

Agli ottavi passa anche il Benfica che supera 2-1 in casa il Bayer Leverkusen. L'Anzhi pareggia 1-1 ad Hannover (3-1) diventando così la terza squadra russa dopo Rubin e Zenit ad entrare negli ottavi di finale. Tutto facile per il Levante che, forte del 3-0 all'andata con l'Olympiacos, chiude la pratica con Martins dopo pochi minuti in Grecia. Il Bordeaux è invece l'unica squadra francese che conquista il passaggio del turno grazie alla vittoria per 1-0 contro la Dinamo Kiev (1-1). L'Ajax si fa eliminare ai rigori dalla Steaua Bucarest dopo il 2-0 dell'andata.