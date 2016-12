Berlusconi: "Voglio la Champions"

foto SportMediaset 10:09 - La vittoria sul Barcellona ha caricato e non poco l'ambiente rossonero, a partire dal presidente Berlusconi che, pur senza complimentarsi con Allegri, esalta la vittoria del Milan: "Abbiamo vinto senza nemmeno fare troppa fatica contro la squadra più forte del mondo - ha sentenziato -. Champions o vittoria elettorale? Voglio entrambi e non mi accontento del terzo posto in Italia". Per questo punta su Balotelli: "E' un genio e un giovane campione". - La vittoria sul Barcellona ha caricato e non poco l'ambiente rossonero, a partire dal presidenteche, pur senza complimentarsi con, esalta la vittoria del: "Abbiamo vinto senza nemmeno fare troppa fatica contro la squadra più forte del mondo - ha sentenziato -. Champions o vittoria elettorale? Voglio entrambi e non mi accontento del terzo posto in Italia". Per questo punta su: "E' un genio e un giovane campione".

Il presidente del Milan frizza di gioia e non pone limiti a una squadra che dopo la partenza ad handicap, ha cominciato a correre fino all'impresa del Meazza contro Messi e compagni. "Possiamo vincere la Champions. Chi scelgo in campionato tra Juventus e Napoli? Dico Milan. Possiamo arrivare ancora più avanti del terzo posto - dichiara Berlusconi -. La squadra dopo poche giornate era data per spacciata e c'era chi ipotizzava una salvezza faticosa. C'era ironia sul ringiovanimento da me voluto. Questo perché la stampa sportiva è poco obiettiva, come del resto quella politica". L'uomo giusto per la risalita in campionato? Balotelli. "E' un genio e ha tutte le qualità per essere un giovane campione come El Shaarawy, De Sciglio e altri. Su di loro costruiremo il Milan dei prossimi 10 anni".