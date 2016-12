Euforia Milan: Boateng mette nel mirino l'Inter

- Risveglio dolce per i milanisti dopo la grande impresa contro il Barcellona . Smaltita l'euforia per il successo di San Siro, però, bisogna gettarsi subito in clima campionato, perché domenica sera c'è l'Inter. "Sì, ce l'abbiamo fatta! Fiero della meravigliosa prestazione della squadra. Ora concentrati sul derby di domenica'', ha scritto su TwitterConcorda: "Concentriamoci sul derby, momento decisivo".

Pur essendo a Parigi, Thiago Silva non ha fatto mancare il suo supporto al Milan, di cui resta un grande tifoso. "Complimenti a tutti! Grande vittoria. Il Milan è sempre il Milan!", ha scritto il brasiliano del Psg sul suo profilo Instagram.

GALLIANI: "GABBIA INDOVINATA, ORA IL DERBY"

''La gabbia su Messi ha funzionato''. Dopo una notte insonne per l'adrenalina, Galliani rende i meriti a Massimiliano Allegri che ''ha indovinato la partita'' contro il Barcellona e ai giocatori che ''l'hanno interpretata con carattere straordinario''. Per l'ad rossonero è stata ''una delle grandissime partite europee del Milan'', ma il discorso qualificazione non è chiuso, anche se Messi ancora una volta non ha brillato contro una squadra italiana. ''Aspettiamo il ritorno - ha frenato Galliani - , è finito il primo tempo, siamo 2-0 però adesso dobbiamo andare al Camp Nou dove sarà difficilissimo. Analizzando la partita certamente la gabbia è servita molto allo scopo. Poi il gol di Boateng ci ha dato certezze, dopo qualche timidezza in attacco quel gol ci ha caricati a pallettoni''. ''L'allenatore ha preparato bene la partita - ha detto Galliani a Radio Sportiva - . Nei giorni scorsi si discuteva su chi lasciare più o meno libero, perché è difficile marcare tutti, e si è verificato un po' quello che diceva Allegri. Contro qualunque squadra, il Barcellona ha il 65-70% del possesso palla, quello è impossibile levarglielo perché hanno palleggiatori straordinari. La partita è stata preparata per limitarli quando potevano diventare pericolosi entrando in area. Siamo stati bravi, bravi, bravi a contenerli e lasciargli il possesso palla nella trequarti di campo''.

Adesso c'è il derby, ma piedi per terra: ''So che è banale, ma ogni partita fa storia a sé. Non c'è solo Inter, poi giochiamo contro la Lazio, siamo in un momento decisivo per la caccia al terzo posto. In classifica siamo 4 squadre in 2 punti: oltre a Milan, Inter e Lazio c'è anche la Fiorentina, tutti in lotta per un posto solo in Champions. Bisogna stare concentratissimi, passata questa meravigliosa serata, concentriamoci su derby e poi sulla partita della prossima settimana con la Lazio. Abbiamo tanti impegni avvicinati, ma è bello così".

Galliani, infine, ha voluto sottolineare la soddisfazione di Berlusconi, sentito al telefono subito dopo la vittoria. "Berlusconi è molto felice e contento della partita, purtroppo non ha potuto essere a Milano perche' aveva impegni a Roma ma l'ha vista tutta in tv. Era molto felice, proprio ieri che ricorrevano i 27 anni dal suo acquisto del Milan, il 20 febbraio 1986 - ha detto parlando a Radio Sportiva - . Era il nostro anniversario e gli abbiamo dedicato questa vittoria. Anche in momenti non come quello di ieri sera i tifosi del Milan devono ricordarsi che Berlusconi 27 anni fa ha preso il Milan in un'aula di tribunale, con due istanze di fallimento in corso, e l'ha portato in vetta al mondo''.