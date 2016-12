Ora è ufficiale: Del Piero rinnova di un anno col Sydney

foto SportMediaset

18:31

rimarrà aanche la prossima stagione. Lo ha annunciato l'ex capitano della. "Adesso è ufficiale, ho firmato il rinnovo di contratto che mi legherà al club per un altro anno. Era quello che volevo, era quello che voleva la Società", scrive sul suo sito. "Ringrazio chi mi ha onorato del suo interesse, ringrazio chi avrebbe voluto puntare su di me, ma a Sydney ho ancora tanta strada da fare e non voglio fermarmi adesso".