Stampa iberica: "Barcellona, una notte nera"

- "". La stampa catalana e spagnola è d'accordo sull'analizzare lo 0-2 degli uomini di Roura in casa del. "" titola As, "" risponde Marca. Nessun dramma però e testa già rivolta al ritorno per il Mundo Deportivo: "". Elogi al Milan di Allegri anche dalla stampa tedesca e francese ma Jordi Roura è convinto: "Alla fine passeremo noi"

La notte amara del Barcellona a San Siro è sottolineata senza troppi giri di parole anche in patria, sia dai quotidiani vicino al Madrid sia da quelli catalani. "L'incidente a Milano" di Marca è seguito con dedizione dagli altri portali, ma senza esagerare nel dare addosso a una squadra che da inizio anno sta strabiliando il mondo. L'appello alla riscossa non a caso arriva dal Mundo Deportivo che rilancia subito: "Servirà l'impresa al Camp Nou". Un segnale di reazione che sposta l'attenzione dai novanta minuti di San Siro. Gli elogi alla squadra di Allegri al contrario arrivano dai più grandi giornali d'Europa. Dal Daily Mail che sottolinea le prove di due ex conoscenze in Premier come Boateng e Muntari, al portoghese A Bola che esalta i rossoneri. Più distaccati i tedeschi Bild e Kicker, mentre L'Equipe sottolinea la perfezione della prova rossonera.

PIQUE E PEDRO: "SCONFITTA MERITATA, ABBIAMO GIOCATO MALE".

ROURA: "SAN SIRO CAMPO DI PATATE, MA CREDO CHE PASSEREMO NOI"

''Abbiamo giocato molto male, non abbiamo trovato la rete in avvio nonostante la nostra supremazia. Abbiamo creato tante occasioni da gol, dobbiamo fare molto di più per passare''. Autocritico il difensore del Barcellona, Gerard Piquè, che sottolinea la serata negativa del suo Barcellona contro il Milan. ''Vincere a San Siro è difficile - dice ancora il difensore spagnolo -, e il Milan ha tenuto alto il ritmo. Lo ripeto, abbiamo giocato male''. Gli fa eco l'attaccante Pedro Rodriguez che non cerca scuse: "Il Milan ha fatto un'ottima partita e il risultato è giusto. Noi non abbiamo fatto bene". Meno abbottonato il vice di Vilanova, Jordi Roura, che si sbilancia: "''Sono due gol di svantaggio ma ho assoluta fiducia in questa squadra - ha spiegato il vice allenatore blaugrana -. Nel nostro stadio cambierà tutto con i nostri tifosi. Sarà difficile ma abbiamo fiducia nelle nostre possibilità di passare il turno. Il risultato non è buono, ma se c'è una squadra in credito è il Barcellona. Con un po' di fortuna potremo passare''. I catalani in particolare recriminano per un fallo di mano in occasione del primo gol del Milan. ''Quel gol ci ha tolto un po' di concentrazione quando cominciavamo a controllare la partita - ha detto -, e comunque era difficile giocare su un prato che è un campo di patate e contro un avversario molto chiuso in difesa''.